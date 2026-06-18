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Кушанашвили усомнился в том, что Лерчек действительно лечится в онкоцентре - РИА Новости, 18.06.2026
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16:55 18.06.2026
Кушанашвили усомнился в том, что Лерчек действительно лечится в онкоцентре

Отар Кушанашвили усомнился в том, что Лерчек действительно лечится в онкоцентре

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина
Блогер Валерия Чекалина - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Блогер Валерия Чекалина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отар Кушанашвили выразил сомнения в том, что блогер Валерия Чекалина (Лерчек) проходит лечение в онкоцентре имени Блохина, ссылаясь на то, что сотрудники центра не в курсе ее пребывания там.
  • Прокуратура направила в суд обращение с требованием провести повторную судебную экспертизу блогеру Лерчек после того, как поступило обращение от гражданки, возмущенной тем, что Чекалина тренируется в спортзале несмотря на тяжелую болезнь.
  • У Валерии Чекалиной диагностирован рак желудка четвертой стадии, она проходит курсы химиотерапии, а суд заменил ей домашний арест на запрет определенных действий, разрешающий перемещение без запроса специального разрешения.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Телеведущий Отар Кушанашвили сомневается в том, что блогер Валерия Чекалина (Лерчек) действительно проходит лечение в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина, по его словам, сотрудники центра в беседе с ним заявили, что не в курсе пребывания Лерчек в учреждении.
Летом 2024 года у Кушанашвили была обнаружена раковая опухоль в брюшной полости. Телеведущий проходил лечение в онкоцентре имени Блохина.
"Я тоже лечусь на том же 22-м этаже в НИИ Блохина. Но когда я спросил, никто не в курсе, что там какой-то блогер лечится", - сказал Кушанашвили на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
По словам Кушанашвили, когда появилась информация о том, что у Лерчек рак, он искренне сочувствовал ей, на некоторое время поддавшись "обаянию ситуации". Однако в скором времени это чувство сменилось неприязнью. По словам ведущего, он усомнился, что человек, у которого действительно "весь организм разрушен", в состоянии "ходить в спортзалы, на вернисажи", и добавил, что "у людей в погонах возникают вопросы".
В среду в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что прокуратура направила в суд обращение заявителя, требующего провести повторную судебную экспертизу блогеру Лерчек. По словам собеседника агентства, в надзорное ведомство поступило обращение от гражданки, которая возмущена тем, что Чекалина, несмотря на тяжелую болезнь, тренируется в спортзале.
В феврале Чекалина родила четвертого ребенка, на следующий день после выписки ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. У нее диагностирован рак желудка четвертой стадии, она проходит курсы химиотерапии. Суд заменил ей домашний арест на запрет определенных действий, в рамках которого Лерчек может перемещаться без запроса специального разрешения.
По версии следствия, Артем и Валерия Чекалины, а также их бывший партнер Роман Вишняк перевели более 251,5 миллиона рублей от продаж в сети фитнес-марафона в ОАЭ на счета нерезидентов, предоставив ложные документы. Пошедший на сделку со следствием Вишняк получил 2,5 года, Чекалин осужден на семь лет, дело в отношении Лерчек приостановлено до ее выздоровления.
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