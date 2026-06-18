Появились подробности о ЧП с ребенком в детсаду в Энгельсе

Краткий пересказ от РИА ИИ В соцсетях появилась информация, что в Энгельсе воспитатель прищемила мальчику палец дверью.

Мать ребенка утверждает, что сотрудники детского сада не сразу вызвали скорую помощь.

Ребенок госпитализирован, третьей фаланги среднего пальца на левой руке у него нет.

САРАТОВ, 18 июн - РИА Новости. Мать 5-летнего ребенка, которому прищемили палец дверью в детсаду в Энгельсе, утверждает, что сотрудники детского сада не сразу вызвали скорую помощь, мальчик при этом истекал кровью, в результате травмы ему оторвало фалангу пальца.

В понедельник в соцсетях появилась информация, что воспитатель сильно прищемила мальчику дверью палец, но не оказала первую помощь и не вызвала скорую. В полиции начали проверку по данному поводу, в СК также заинтересовались случаем и проводят проверку по статье о возможном причинении тяжкого вреда здоровью. В минздраве Саратовской области РИА Новости сообщили, что ребенок госпитализирован, перелома пальца нет.

"В 9.28 позвонил мне воспитатель в крике, чтобы я срочно пришла в детский сад… Я спросила: "Кровь есть?" Она сказала: "Да, есть". Я у нее спросила: " Вы "скорую" вызвали? Она говорит: "Нет". Я говорю: "Вызывайте "скорую", я сейчас приду", - рассказала мать мальчика, ее видеообращение опубликовано в соцсетях.

По словам женщины, когда она пришла в дошкольное учреждение, ее ребенок кричал, рука была замотана влажной салфеткой и махровым полотенцем, а скорая помощь еще не приехала.

"Оказалось, он прищемил до крови, где у него на левой руке, на третьем пальце практически отсутствует третья фаланга. Где осталась, чтобы вы понимали, маленькая косточка. Где нет ногтя, нет мяса, подушки, просто косточка от фаланги", - заявила мать ребенка.