Пожар, возникший из-за попадания дрона в МНПЗ, локализовали

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. На Московском нефтеперерабатывающем заводе в основном локализовали пожар, начавшийся после попадания украинского беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По последним данным, в Московском регионе пострадали 17 человек, 14 из них потребовалась госпитализация.