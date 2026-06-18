Пожар, возникший из-за попадания дрона в МНПЗ, локализовали

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожар на МНПЗ, вызванный попаданием БПЛА, в основном локализован.
- Пострадавших на заводе нет.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. На Московском нефтеперерабатывающем заводе в основном локализовали пожар, начавшийся после попадания украинского беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Производится тушение оставшегося очага. На заводе пострадавших нет", — написал он на платформе "Макс".
По последним данным, в Московском регионе пострадали 17 человек, 14 из них потребовалась госпитализация.