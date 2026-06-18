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Пожар, возникший из-за попадания дрона в МНПЗ, локализовали - РИА Новости, 18.06.2026
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14:52 18.06.2026 (обновлено: 16:06 18.06.2026)
Пожар, возникший из-за попадания дрона в МНПЗ, локализовали

Собянин заявил о локализации пожара на Московский НПЗ после удара БПЛА

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкНефтеперерабатывающий завод
Нефтеперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожар на МНПЗ, вызванный попаданием БПЛА, в основном локализован.
  • Пострадавших на заводе нет.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. На Московском нефтеперерабатывающем заводе в основном локализовали пожар, начавшийся после попадания украинского беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Производится тушение оставшегося очага. На заводе пострадавших нет", — написал он на платформе "Макс".
Минувшей ночью и рано утром Москва и Подмосковье подверглась самой массированной за два года атаке украинских дронов. Собянин сообщал, что силы ПВО сбили почти 200 беспилотников, но нескольким удалось достичь МНПЗ в Капотне.
По последним данным, в Московском регионе пострадали 17 человек, 14 из них потребовалась госпитализация.
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