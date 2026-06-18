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В ЛНР при атаках украинских БПЛА пострадали четыре человека - РИА Новости, 18.06.2026
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В ЛНР при атаках украинских БПЛА пострадали четыре человека

В результате атаки дронов ВСУ на ЛНР пострадали четыре человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ЛНР четыре человека ранены в результате атак украинских БПЛА.
  • В Калиново повреждено остекление торговой точки, две женщины получили осколочные ранения; в Рубежном осколочные ранения получили два человека.
ЛУГАНСК, 18 июн - РИА Новости. Четыре человека ранены в четверг в ЛНР в результате атак украинских БПЛА, сообщает правительство региона на платформе "Макс".
"Сегодня утром вражеский беспилотник атаковал центр пгт Калиново Первомайского округа. В результате взрыва повреждено остекление торговой точки. Две женщины получили осколочные ранения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавшие были оперативно доставлены в учреждение здравоохранения, где им была оказана вся необходимая медицинская помощь.
"Также был нанесен удар по Рубежному. Осколочные ранения получили два человека", - сообщили в правительстве.
Отмечается, что пострадавшие самостоятельно обратились в Рубежанскую больницу.
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