В ЛНР при атаках украинских БПЛА пострадали четыре человека

"Сегодня утром вражеский беспилотник атаковал центр пгт Калиново Первомайского округа. В результате взрыва повреждено остекление торговой точки. Две женщины получили осколочные ранения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавшие были оперативно доставлены в учреждение здравоохранения, где им была оказана вся необходимая медицинская помощь.