В ЛНР при атаках украинских БПЛА пострадали четыре человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ЛНР четыре человека ранены в результате атак украинских БПЛА.
- В Калиново повреждено остекление торговой точки, две женщины получили осколочные ранения; в Рубежном осколочные ранения получили два человека.
ЛУГАНСК, 18 июн - РИА Новости. Четыре человека ранены в четверг в ЛНР в результате атак украинских БПЛА, сообщает правительство региона на платформе "Макс".
"Сегодня утром вражеский беспилотник атаковал центр пгт Калиново Первомайского округа. В результате взрыва повреждено остекление торговой точки. Две женщины получили осколочные ранения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавшие были оперативно доставлены в учреждение здравоохранения, где им была оказана вся необходимая медицинская помощь.
"Также был нанесен удар по Рубежному. Осколочные ранения получили два человека", - сообщили в правительстве.
Отмечается, что пострадавшие самостоятельно обратились в Рубежанскую больницу.