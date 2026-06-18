Врач рассказала, что ботокс помогает при мигрени

Краткий пересказ от РИА ИИ Инъекции ботокса в область головы и шеи блокируют выделение медиаторов боли, снижая чувствительность нервной системы и уменьшая силу приступов мигрени, рассказала заместитель главного врача Университетской клинической больницы №3 Сеченовского Университета, врач-невролог, цефалголог Ксения Шевцова.

Ботокс уменьшает возбудимость периферических ноцицепторов и снижает поток болевых сигналов в центральную нервную систему.

Ботулинический токсин блокирует выделение ряда медиаторов боли, включая CGRP, глутамат и субстанцию P.

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Инъекции ботокса в область головы и шеи блокируют выделение медиаторов боли, снижая чувствительность нервной системы и уменьшая силу приступов мигрени, рассказала заместитель главного врача Университетской клинической больницы №3 Сеченовского Университета, врач-невролог, цефалголог Ксения Шевцова.

"Уколы ботокса позволяют уменьшить возбудимость периферических ноцицепторов (болевых рецепторов) и снизить поток болевых сигналов в центральную нервную систему. Этот метод не гарантирует стопроцентное исчезновение приступов, но точно снижает их количество и силу", - сказала Шевцова "Газете.Ru"

По словам врача, мигрень обусловлена повышенной возбудимостью нейронов с вовлечением нейропептида CGRP, который расширяет сосуды мозговых оболочек и модулирует передачу болевых импульсов.