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Врач рассказала, что ботокс помогает при мигрени - РИА Новости, 18.06.2026
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14:39 18.06.2026
Врач рассказала, что ботокс помогает при мигрени

Врач Шевцова: ботокс снижает количество и силу приступов мигрени

© AP Photo / Jacquelyn MartinЖенщине делают инъекцию ботокса
Женщине делают инъекцию ботокса - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Женщине делают инъекцию ботокса. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Инъекции ботокса в область головы и шеи блокируют выделение медиаторов боли, снижая чувствительность нервной системы и уменьшая силу приступов мигрени, рассказала заместитель главного врача Университетской клинической больницы №3 Сеченовского Университета, врач-невролог, цефалголог Ксения Шевцова.
  • Ботокс уменьшает возбудимость периферических ноцицепторов и снижает поток болевых сигналов в центральную нервную систему.
  • Ботулинический токсин блокирует выделение ряда медиаторов боли, включая CGRP, глутамат и субстанцию P.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Инъекции ботокса в область головы и шеи блокируют выделение медиаторов боли, снижая чувствительность нервной системы и уменьшая силу приступов мигрени, рассказала заместитель главного врача Университетской клинической больницы №3 Сеченовского Университета, врач-невролог, цефалголог Ксения Шевцова.
"Уколы ботокса позволяют уменьшить возбудимость периферических ноцицепторов (болевых рецепторов) и снизить поток болевых сигналов в центральную нервную систему. Этот метод не гарантирует стопроцентное исчезновение приступов, но точно снижает их количество и силу", - сказала Шевцова "Газете.Ru".
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По словам врача, мигрень обусловлена повышенной возбудимостью нейронов с вовлечением нейропептида CGRP, который расширяет сосуды мозговых оболочек и модулирует передачу болевых импульсов.
Она также добавила, что ботулинический токсин блокирует выделение ряда медиаторов боли, включая CGRP, глутамат и субстанцию P, снижая чувствительность болевых окончаний. Вопреки распространенному мнению, ботокс воздействует не только на мышцы, пояснила Шевцова.
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