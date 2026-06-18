Лантратова помогла бойцу СВО добиться медицинского обследования

Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова помогла ускорить процесс направления бойца СВО в госпиталь для медицинского обследования.

Беременная девушка Елена обратилась в аппарат омбудсмена с просьбой помочь ее мужу Юрию, участнику СВО, получить медицинскую помощь.

Московская городская военная прокуратура обязала командование воинской части направить Юрия на медицинское обследование после обращения аппарата омбудсмена.

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла ускорить процесс направления бойца СВО в госпиталь для медицинского обследования.

Как рассказала омбудсмен, к ней в аппарат обратилась беременная девушка Елена. Ее мужу Юрию, участнику СВО, требовалась медицинская помощь.

По словам Лантратовой врач прописал бойцу углубленное обследование в госпитале, а для этого необходимо было пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Однако процесс принятия решения командованием был затянут.

"Женщина обратилась к нам за помощью. Мы направили письмо в Московскую городскую военную прокуратуру. С просьбой провести проверку и принять меры. В итоге ведомство обязало командование воинской части направить Юрия на законное медицинское обследование", - написала Лантратова в своем канале на платформе " Макс ".