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Лантратова помогла бойцу СВО добиться медицинского обследования - РИА Новости, 18.06.2026
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10:07 18.06.2026
Лантратова помогла бойцу СВО добиться медицинского обследования

Лантратова помогла ускорить процесс направления бойца СВО на медобследование

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова помогла ускорить процесс направления бойца СВО в госпиталь для медицинского обследования.
  • Беременная девушка Елена обратилась в аппарат омбудсмена с просьбой помочь ее мужу Юрию, участнику СВО, получить медицинскую помощь.
  • Московская городская военная прокуратура обязала командование воинской части направить Юрия на медицинское обследование после обращения аппарата омбудсмена.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла ускорить процесс направления бойца СВО в госпиталь для медицинского обследования.
Как рассказала омбудсмен, к ней в аппарат обратилась беременная девушка Елена. Ее мужу Юрию, участнику СВО, требовалась медицинская помощь.
По словам Лантратовой врач прописал бойцу углубленное обследование в госпитале, а для этого необходимо было пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Однако процесс принятия решения командованием был затянут.
"Женщина обратилась к нам за помощью. Мы направили письмо в Московскую городскую военную прокуратуру. С просьбой провести проверку и принять меры. В итоге ведомство обязало командование воинской части направить Юрия на законное медицинское обследование", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
В сообщении омбудсмен также поблагодарила военную прокуратуру за оперативную реакцию.
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