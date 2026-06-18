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"Билайн бизнес" запустил пакет для малого бизнеса: от связи до сайта и CRM - РИА Новости, 18.06.2026
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Твой бизнес
 
12:02 18.06.2026

"Билайн бизнес" запустил пакет для малого бизнеса: от связи до сайта и CRM

CC0 / / Рабочий стол
Рабочий стол - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
CC0 / /
Рабочий стол. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. "Билайн бизнес" создал платформу OneБизнес, которая позволяет запустить и управлять предпринимательской деятельностью "под ключ" — от связи до сайта и CRM — всего за 800 рублей в месяц, сообщает пресс-служба оператора.
Решение включает инструменты для запуска и ведения своего дела:
  • создать сайт за несколько минут с помощью ИИ;
  • принимать заявки и вести клиентов в CRM;
  • управлять заказами и продажами в одном окне;
  • запустить интернет-магазин или перенести существующий в онлайн.
В тариф входят 2 тысячи минут, 500 СМС, безлимитный интернет, бесплатные звонки внутри сети и перенос остатков трафика. Такой набор сервисов обычно обходится примерно в 2 тысячи рублей в месяц, а в "билайн бизнес" он доступен за 800 рублей — экономия более 60%. Это снижает порог входа для старта и помогает сохранять денежные средства на базовой инфраструктуре.
"Мы знаем, что для предпринимателей самое ценное — это время. Часто его приходится тратить на поиск и подключение разных сервисов: отдельно связь, отдельно CRM, отдельно сайт. Мы упростили этот процесс и собрали все в одном решении, которое можно запустить сразу, без лишних затрат и долгой настройки — чтобы предприниматели использовали время на развитие бизнеса, а не на поиск инструментов", — приводит пресс-служба слова директора по маркетингу и развитию основных услуг "билайна бизнес" Сергея Субботина.
Новое предложение уже доступно для подключения как для запуска бизнеса с нуля, так и для компаний, которые хотят упростить управление процессами. Предприниматели могут начать использовать решение сразу после активации — без сложной настройки и дополнительных затрат.
CRM (Customer Relationship Management) — это система управления взаимоотношениями с клиентами, специализированное программное обеспечение, которое помогает компаниям централизовать и автоматизировать процессы взаимодействия с клиентами на всех этапах.
OneБизнес — ОдинБизнес.
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