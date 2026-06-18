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В Курской области за сутки сбили 105 украинских БПЛА - РИА Новости, 18.06.2026
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09:49 18.06.2026
В Курской области за сутки сбили 105 украинских БПЛА

В Курской области за сутки сбили 105 украинских беспилотников

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа операторов БПЛА в зоне СВО
Боевая работа операторов БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа операторов БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За прошедшие сутки над территорией Курской области сбито 105 украинских беспилотников различного типа.
  • Девять раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств, в результате атак четыре человека ранены, один погиб.
КУРСК, 18 июн - РИА Новости. Всего за прошедшие сутки над территорией Курской области сбито 105 украинских беспилотников различного типа, 9 раз БПЛА атаковали регион с помощью взрывных устройств, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09:00 17 июня до 09:00 18 июня сбито 105 вражеских беспилотников различного типа. 100 раз враг применил артиллерию по отселенным районам", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что девять раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
Утром в четверг Хинштейн сообщил, что в течение суток четыре человека ранены, один погиб в результате атак беспилотников ВСУ на Курскую область.
Киев - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
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БезопасностьКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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