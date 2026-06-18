В Курской области за сутки сбили 105 украинских БПЛА

КУРСК, 18 июн - РИА Новости. Всего за прошедшие сутки над территорией Курской области сбито 105 украинских беспилотников различного типа, 9 раз БПЛА атаковали регион с помощью взрывных устройств, сообщил губернатор Александр Хинштейн.