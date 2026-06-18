В Курской области за сутки сбили 105 украинских БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За прошедшие сутки над территорией Курской области сбито 105 украинских беспилотников различного типа.
- Девять раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств, в результате атак четыре человека ранены, один погиб.
КУРСК, 18 июн - РИА Новости. Всего за прошедшие сутки над территорией Курской области сбито 105 украинских беспилотников различного типа, 9 раз БПЛА атаковали регион с помощью взрывных устройств, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09:00 17 июня до 09:00 18 июня сбито 105 вражеских беспилотников различного типа. 100 раз враг применил артиллерию по отселенным районам", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что девять раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
Утром в четверг Хинштейн сообщил, что в течение суток четыре человека ранены, один погиб в результате атак беспилотников ВСУ на Курскую область.