Над Севастополем сбили беспилотник ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севастополе сбит один БПЛА.
- ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Один БПЛА сбит в Севастополе, ПВО отражают атаку ВСУ, сообщил в четверг губернатор города Михаил Развожаев.
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"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбит один БПЛА в районе Северной стороны", - сообщил Развожаев в канале на платформе "Макс".
Губернатор призвал жителей соблюдать меры безопасности.
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