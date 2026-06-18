ПВО за ночь уничтожила 555 беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 555 украинских беспилотников.
- Беспилотники были сбиты над территориями нескольких российских областей, Московского региона и над акваторией Азовского моря.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 555 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 555 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18