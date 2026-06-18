Все московские АЗС работают в штатном режиме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Поставка нефтепродуктов в Москву происходят в штатном режиме, сообщил столичный комплекс городского хозяйства.
- Все АЗС в городе работают без сбоев.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Поставка нефтепродуктов в столицу и функционирование всех автозаправочных станций в городе осуществляются в нормальном режиме, информирует в канале на платформе "Макс" городской хозяйственный комплекс Москвы.
Ранее мэр столицы, Сергей Собянин, сообщил, что в четверг силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников в сторону Москвы. Некоторым дронам удалось достичь московского нефтеперерабатывающего завода, сейчас предпринимаются шаги по устранению последствий налета.
На поступающие запросы в КГХ ответили, что поставка нефтепродуктов идет штатно, все автозаправки в городе функционируют нормально.
На поступающие запросы в КГХ ответили, что поставка нефтепродуктов идет штатно, все автозаправки в городе функционируют нормально.