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Все московские АЗС работают в штатном режиме - РИА Новости, 19.06.2026
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14:10 18.06.2026 (обновлено: 01:00 19.06.2026)
Все московские АЗС работают в штатном режиме

Поставка нефтепродуктов в Москву и работа всех АЗС происходят в штатном режиме

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАЗС "Лукойл"
АЗС Лукойл - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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АЗС "Лукойл". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Поставка нефтепродуктов в Москву происходят в штатном режиме, сообщил столичный комплекс городского хозяйства.
  • Все АЗС в городе работают без сбоев.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Поставка нефтепродуктов в столицу и функционирование всех автозаправочных станций в городе осуществляются в нормальном режиме, информирует в канале на платформе "Макс" городской хозяйственный комплекс Москвы.
Ранее мэр столицы, Сергей Собянин, сообщил, что в четверг силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников в сторону Москвы. Некоторым дронам удалось достичь московского нефтеперерабатывающего завода, сейчас предпринимаются шаги по устранению последствий налета.

На поступающие запросы в КГХ ответили, что поставка нефтепродуктов идет штатно, все автозаправки в городе функционируют нормально.
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