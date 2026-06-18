Все московские АЗС работают в штатном режиме

Ранее мэр столицы, Сергей Собянин, сообщил, что в четверг силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников в сторону Москвы. Некоторым дронам удалось достичь московского нефтеперерабатывающего завода, сейчас предпринимаются шаги по устранению последствий налета.



На поступающие запросы в КГХ ответили, что поставка нефтепродуктов идет штатно, все автозаправки в городе функционируют нормально.