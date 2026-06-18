Минск потребовал от Киева объяснений по поводу атаки БПЛА на автобус

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Белоруссия потребовала от Украины исчерпывающих объяснений, проведения расследования и привлечения виновных к ответственности в связи с атакой ВСУ на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области.
МИНСК, 18 июн - РИА Новости. Белоруссия потребовала от Украины исчерпывающих объяснений, проведения расследования и привлечения виновных к ответственности в связи с атакой ВСУ на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области, заявил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков.
МИД Белоруссии в четверг вызывал временного поверенного в делах Украины в республике, ему вручена нота протеста в связи с атакой БПЛА по автобусу с белорусскими гражданами в Брянской области
"Белорусская сторона потребовала от украинской стороны исчерпывающих объяснений случившегося, проведения незамедлительного и объективного расследования, а также привлечения всех виновных лиц к строжайшей ответственности", - сказал Варанков журналистам.
В среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы. Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим от теракта. В Гомельском облисполкоме сообщили РИА Новости, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из города Речица Гомельской области.