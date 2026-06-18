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Минск потребовал от Киева объяснений по поводу атаки БПЛА на автобус - РИА Новости, 18.06.2026
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13:11 18.06.2026 (обновлено: 13:26 18.06.2026)
Минск потребовал от Киева объяснений по поводу атаки БПЛА на автобус

Варанков: Минск потребовал от Киева объяснений по поводу атаки БПЛА на автобус

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Белоруссия потребовала от Украины исчерпывающих объяснений, проведения расследования и привлечения виновных к ответственности в связи с атакой ВСУ на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области.
МИНСК, 18 июн - РИА Новости. Белоруссия потребовала от Украины исчерпывающих объяснений, проведения расследования и привлечения виновных к ответственности в связи с атакой ВСУ на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области, заявил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков.
МИД Белоруссии в четверг вызывал временного поверенного в делах Украины в республике, ему вручена нота протеста в связи с атакой БПЛА по автобусу с белорусскими гражданами в Брянской области
"Белорусская сторона потребовала от украинской стороны исчерпывающих объяснений случившегося, проведения незамедлительного и объективного расследования, а также привлечения всех виновных лиц к строжайшей ответственности", - сказал Варанков журналистам.
В среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы. Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим от теракта. В Гомельском облисполкоме сообщили РИА Новости, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из города Речица Гомельской области.
Здание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
МИД Белоруссии назвал атаку ВСУ на автобус в Брянской области терроризмом
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В миреБрянская областьБелоруссияУкраинаАтака ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии
 
 
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