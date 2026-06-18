Минск потребовал от Киева объяснений по поводу атаки БПЛА на автобус

МИНСК, 18 июн - РИА Новости. Белоруссия потребовала от Украины исчерпывающих объяснений, проведения расследования и привлечения виновных к ответственности в связи с атакой ВСУ на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области, заявил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков.