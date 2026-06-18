Белгородскую область за сутки атаковали более чем 230 БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские военные атаковали 19 муниципалитетов Белгородской области более чем 230 беспилотниками за прошедшие сутки.

Один мирный житель погиб, девять ранены в результате атак.

Различные повреждения выявлены в многоквартирных домах, частных домовладениях, инфраструктурных и социальных объектах, предприятиях и транспортных средствах.

БЕЛГОРОД, 18 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 19 муниципалитетов Белгородской области более чем 230 беспилотниками, один мирный житель погиб, девять ранены, сообщили в региональном оперштабе.

Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале оперштаба, за минувшие сутки 69 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины . Было выпущено 29 снарядов в ходе 10 обстрелов и зафиксированы атаки 232 беспилотниками, из них 142 были сбиты и подавлены. Кроме того, 4 взрывных устройства были сброшены с двух БПЛА.

За сутки различные повреждения выявлены в трех многоквартирных домах, 23 частных домовладениях, двух инфраструктурных объектах, трех предприятиях, двух административных зданиях, двух социальных объектах, ангаре и 48 транспортных средствах.

"Белгород атакован 3 беспилотниками, один из которых сбит. В результате атаки дрона на грузовой автомобиль погиб мужчина… В Краснояружском округе … в ходе 3 обстрелов выпущено 18 боеприпасов, 2 раза сброшены 4 взрывных устройства с БПЛА и произведены удары 23 беспилотников, 9 из которых сбиты и подавлены. В поселке Красная Яруга в результате атаки дрона на автомобиль ранен водитель", - говорится в сообщении.

По информации оперштаба, над Алексеевским, Красненским, Красногвардейским, Новооскольским, Прохоровским и Чернянским округами сбиты 24 БПЛА, по Валуйскому и Ракитянскому округам совершены атаки 37 беспилотниками, 13 из которых сбиты и подавлены, ранены мужчина и два бойца "Орлана".