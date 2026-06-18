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Белгородскую область за сутки атаковали более чем 230 БПЛА - РИА Новости, 18.06.2026
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11:38 18.06.2026 (обновлено: 12:24 18.06.2026)
Белгородскую область за сутки атаковали более чем 230 БПЛА

Белгородскую область за сутки атаковали более 230 украинских дронов

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военные атаковали 19 муниципалитетов Белгородской области более чем 230 беспилотниками за прошедшие сутки.
  • Один мирный житель погиб, девять ранены в результате атак.
  • Различные повреждения выявлены в многоквартирных домах, частных домовладениях, инфраструктурных и социальных объектах, предприятиях и транспортных средствах.
БЕЛГОРОД, 18 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 19 муниципалитетов Белгородской области более чем 230 беспилотниками, один мирный житель погиб, девять ранены, сообщили в региональном оперштабе.
Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале оперштаба, за минувшие сутки 69 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 29 снарядов в ходе 10 обстрелов и зафиксированы атаки 232 беспилотниками, из них 142 были сбиты и подавлены. Кроме того, 4 взрывных устройства были сброшены с двух БПЛА.
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За сутки различные повреждения выявлены в трех многоквартирных домах, 23 частных домовладениях, двух инфраструктурных объектах, трех предприятиях, двух административных зданиях, двух социальных объектах, ангаре и 48 транспортных средствах.
"Белгород атакован 3 беспилотниками, один из которых сбит. В результате атаки дрона на грузовой автомобиль погиб мужчина… В Краснояружском округе … в ходе 3 обстрелов выпущено 18 боеприпасов, 2 раза сброшены 4 взрывных устройства с БПЛА и произведены удары 23 беспилотников, 9 из которых сбиты и подавлены. В поселке Красная Яруга в результате атаки дрона на автомобиль ранен водитель", - говорится в сообщении.
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По информации оперштаба, над Алексеевским, Красненским, Красногвардейским, Новооскольским, Прохоровским и Чернянским округами сбиты 24 БПЛА, по Валуйскому и Ракитянскому округам совершены атаки 37 беспилотниками, 13 из которых сбиты и подавлены, ранены мужчина и два бойца "Орлана".
Уточняется, что Борисовский, Вейделевский, Волоконовский, Ивнянский, Корочанский и Ровеньской округа атакованы 30 беспилотниками, 19 из которых сбиты, по Белгородскому, Грайворонскому и Шебекинскому округам выпущено 11 боеприпасов в ходе 7 обстрелов и совершены атаки 115 беспилотников, 76 из которых сбиты и подавлены, ранены пять человек.
По данным врио губернатора Александра Шуваева в канале на платформе "Макс", за минувшие сутки ВСУ 90 раз атаковали территорию Белгородской области, противник совершил десять обстрелов с применением авиации и артиллерии.
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