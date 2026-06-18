Белоруссия хочет добиться международной оценки атаки ВСУ в Брянской области

МИНСК, 18 июн - РИА Новости. Белоруссия намерена добиваться, чтобы атаке беспилотника ВСУ на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области была дана должная международная оценка, заявил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков.