Белоруссия хочет добиться международной оценки атаки ВСУ в Брянской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Белоруссия намерена добиваться международной оценки атаке беспилотника ВСУ на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области.
МИНСК, 18 июн - РИА Новости. Белоруссия намерена добиваться, чтобы атаке беспилотника ВСУ на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области была дана должная международная оценка, заявил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков.
"Белорусская сторона намерена добиваться, чтобы этому вопиющему акту была дана должная международная оценка", - сказал Варанков, отвечая на вопрос РИА Новости.
В среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы. Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим от теракта. В Гомельском облисполкоме сообщили РИА Новости, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из города Речица Гомельской области.