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Белоруссия хочет добиться международной оценки атаки ВСУ в Брянской области - РИА Новости, 18.06.2026
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13:03 18.06.2026 (обновлено: 13:12 18.06.2026)
Белоруссия хочет добиться международной оценки атаки ВСУ в Брянской области

МИД Белоруссии хочет добиться международной оценки атаки ВСУ в Брянской области

© РИА Новости / Иван Руднев | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Иван Руднев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Белоруссия намерена добиваться международной оценки атаке беспилотника ВСУ на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области.
МИНСК, 18 июн - РИА Новости. Белоруссия намерена добиваться, чтобы атаке беспилотника ВСУ на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области была дана должная международная оценка, заявил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков.
"Белорусская сторона намерена добиваться, чтобы этому вопиющему акту была дана должная международная оценка", - сказал Варанков, отвечая на вопрос РИА Новости.
В среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы. Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим от теракта. В Гомельском облисполкоме сообщили РИА Новости, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из города Речица Гомельской области.
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БелоруссияБрянская областьАтака ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии
 
 
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