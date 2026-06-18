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В Запорожской области за сутки от атак ВСУ погиб один человек, семь ранены - РИА Новости, 18.06.2026
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12:46 18.06.2026
В Запорожской области за сутки от атак ВСУ погиб один человек, семь ранены

Балицкий: в Запорожской области за сутки от атак ВСУ погиб человек, семь ранены

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атак ВСУ по Запорожской области за сутки погиб один человек и семеро ранены.
  • Ударам подверглись Васильевский, Бердянский, Каменско-Днепровский, Токмакский, Акимовский муниципальные округа, а также города Энергодар и Мелитополь.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Один человек погиб и семеро ранены в результате атак ВСУ по Запорожской области за сутки, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"За минувшие сутки украинские формирования совершили 12 атак на гражданские объекты Запорожской области. В результате террористических действий семеро мирных жителей пострадали и один погиб", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, ударам подверглись Васильевский, Бердянский, Каменско-Днепровский, Токмакский, Акимовский муниципальные округа, а также города Энергодар и Мелитополь.
"Зафиксированы разрушения частных домов и транспортных средств", - добавил губернатор.
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