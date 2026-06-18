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В Херсонской области за сутки от атак ВСУ пострадали пять человек - РИА Новости, 18.06.2026
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11:42 18.06.2026
В Херсонской области за сутки от атак ВСУ пострадали пять человек

Сальдо: за сутки пять человек пострадали в Херсонской области от атак ВСУ

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За последние сутки в результате атак ВСУ ранены пятеро мирных жителей Херсонской области.
  • Среди пострадавших — семейная пара из Горностаевки, семейная пара из Малых Копаней и мужчина из Великой Кардашинки, раненый в результате удара БПЛА по легковому автомобилю.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Пять жителей Херсонской области ранены от атак ВСУ за сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"За последние сутки в результате атак ВСУ ранены пятеро мирных жителей Херсонской области", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
В частности, по его словам, в Горностаевке в результате атаки БПЛА пострадала семейная пара - мужчина 1974-го и женщина 1978 года рождения, аналогичный случай произошел в Малых Копанях, там ранены мужчина 1967-го и женщина 1970 года рождения.
"В Великой Кардашинке в результате удара БПЛА по легковому автомобилю ранен мужчина 1962 года рождения", - подчеркнул губернатор.
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