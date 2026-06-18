В Херсонской области за сутки от атак ВСУ пострадали пять человек

В частности, по его словам, в Горностаевке в результате атаки БПЛА пострадала семейная пара - мужчина 1974-го и женщина 1978 года рождения, аналогичный случай произошел в Малых Копанях, там ранены мужчина 1967-го и женщина 1970 года рождения.