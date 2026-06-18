В Херсонской области за сутки от атак ВСУ пострадали пять человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За последние сутки в результате атак ВСУ ранены пятеро мирных жителей Херсонской области.
- Среди пострадавших — семейная пара из Горностаевки, семейная пара из Малых Копаней и мужчина из Великой Кардашинки, раненый в результате удара БПЛА по легковому автомобилю.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Пять жителей Херсонской области ранены от атак ВСУ за сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
В частности, по его словам, в Горностаевке в результате атаки БПЛА пострадала семейная пара - мужчина 1974-го и женщина 1978 года рождения, аналогичный случай произошел в Малых Копанях, там ранены мужчина 1967-го и женщина 1970 года рождения.
"В Великой Кардашинке в результате удара БПЛА по легковому автомобилю ранен мужчина 1962 года рождения", - подчеркнул губернатор.