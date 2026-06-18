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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке под Брянском - РИА Новости, 18.06.2026
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08:50 18.06.2026 (обновлено: 10:15 18.06.2026)
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке под Брянском

Двое пострадавших при атаке под Брянском находятся в тяжелом состоянии

© Фото опубликовано белорусскими СМИПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото опубликовано белорусскими СМИ
Последствия удара по автобусу в Брянской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два человека, раненных при атаке ВСУ на автобус в Брянской области, находятся в стабильно тяжелом состоянии.
  • Шестерых человек, в том числе пятерых детей, эвакуируют в Белоруссию.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Два человека, раненных при атаке ВСУ на автобус в Брянской области, находятся в стабильно тяжелом состоянии, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
"Остальные пострадавшие — в состоянии средней степени тяжести", — сказал он.
Шестерых человек эвакуируют в Белорусию, пятеро из них — дети.
Украинские боевики ударили по автобусу с несовершеннолетними накануне. В салоне были 44 пассажира, из них 28 — ученики ДЮСШ № 2 города Речицы. Погибла женщина, сопровождавшая их. Восемь человек получили ранения. Владимир Путин поручил Минздраву оказать им помощь.
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