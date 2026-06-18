Последствия удара по автобусу в Брянской области

Последствия удара по автобусу в Брянской области

© Фото опубликовано белорусскими СМИ Последствия удара по автобусу в Брянской области

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке под Брянском

Краткий пересказ от РИА ИИ Два человека, раненных при атаке ВСУ на автобус в Брянской области, находятся в стабильно тяжелом состоянии.

Шестерых человек, в том числе пятерых детей, эвакуируют в Белоруссию.

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Два человека , раненных при атаке ВСУ на автобус в Брянской области, находятся в стабильно тяжелом состоянии, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

"Остальные пострадавшие — в состоянии средней степени тяжести", — сказал он.

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Шестерых человек эвакуируют в Белорусию, пятеро из них — дети.

Украинские боевики ударили по автобусу с несовершеннолетними накануне. В салоне были 44 пассажира, из них 28 — ученики ДЮСШ № 2 города Речицы. Погибла женщина, сопровождавшая их. Восемь человек получили ранения. Владимир Путин поручил Минздраву оказать им помощь.