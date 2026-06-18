Пострадавших при атаке БПЛА на автобус под Брянском эвакуируют в Белоруссию

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Пострадавших при атаке БПЛА на автобус в Брянской области эвакуируют для прохождения лечения в медучреждениях Белоруссии, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.