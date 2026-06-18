Пострадавших при атаке БПЛА на автобус под Брянском эвакуируют в Белоруссию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пострадавших при атаке БПЛА на автобус в Брянской области эвакуируют для прохождения лечения в медучреждениях Белоруссии.
- ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды.
- Погибла женщина, сопровождавшая команду, ранены семь человек, в том числе пятеро детей.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Пострадавших при атаке БПЛА на автобус в Брянской области эвакуируют для прохождения лечения в медучреждениях Белоруссии, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"По результатам совместного консилиума врачей Брянской области, Федерального центра медицины катастроф и Республики Беларусь принято решение провести медицинскую эвакуацию пострадавших при вчерашней атаке БПЛА на автобус для прохождения лечения в медучреждениях по месту их жительства - в Беларуси", - сказал Кузнецов.
Как сообщил ранее губернатор Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду, она была женой одного из тренеров. По данным Минздрава РФ, ранены семь человек, в том числе пятеро детей, им оказывается помощь. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.