При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали два человека

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область, сообщил оперативный штаб региона.

В оперштабе добавили, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа женщина пострадала в результате детонации дрона, у нее диагностировали ушиб мягких тканей головы. Раненой оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение.