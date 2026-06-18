При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки ВСУ на Белгородскую область пострадали два мирных жителя.
- Мужчина ранен в поселке Ракитное из-за удара БПЛА по территории коммерческого объекта, женщина пострадала в селе Новая Таволжанка в результате детонации дрона.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область, сообщил оперативный штаб региона.
Отмечается, что в поселке Ракитное мужчина ранен из-за удара БПЛА по территории коммерческого объекта, он обратился к медикам и после оказания помощи будет переведен в городскую больницу №2 Белгорода.
В оперштабе добавили, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа женщина пострадала в результате детонации дрона, у нее диагностировали ушиб мягких тканей головы. Раненой оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение.
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