В Подмосковье после атаки БПЛА повреждения получили несколько дачных домов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В деревне Масново-Жуково в Чехове БПЛА попал в дачный дом, разрушены строение и хозяйственные постройки, пострадавших нет.
- В Павловском Посаде в СНТ «Дружба» деревни Фатеево в результате попадания БПЛА загорелись два дачных дома, пожарные подразделения работают на месте, пострадавших нет.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Несколько частных дачных домов получили повреждения в Подмосковье после атаки беспилотников, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
"В Чехове в деревне Масново-Жуково БПЛА попал в дачный дом на территории СНТ. Разрушены строение и хозяйственные постройки. Пострадавших нет... В Павловском Посаде, в СНТ "Дружба" деревни Фатеево, в результате попадания БПЛА загорелись два дачных дома", — написал он в своем канале на платформе "Макс".
В Электростали, в деревне Степаново, части дрона повредили кровлю частного дома, пострадала женщина.
Кроме того обломки беспилотников повредили фитнес-центр и объект в промышленной зоне Люберец, а также торговый центр "Белая Дача".
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22 июня 2022, 17:18