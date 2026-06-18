В Подмосковье после атаки БПЛА повреждения получили несколько дачных домов

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Несколько частных дачных домов получили повреждения в Подмосковье после атаки беспилотников, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

В Электростали, в деревне Степаново, части дрона повредили кровлю частного дома, пострадала женщина.

Кроме того обломки беспилотников повредили фитнес-центр и объект в промышленной зоне Люберец, а также торговый центр "Белая Дача".