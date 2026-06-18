В Электростали из-за падения обломков БПЛА пострадала женщина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Обломки сбитого БПЛА повредили кровлю частного дома в деревне Степаново в Электростали.
- Женщина получила незначительное ранение плеча, от госпитализации отказалась.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Обломки БПЛА повредили кровлю частного дома в подмосковной Электростали, пострадала женщина, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"В Электростали в деревне Степаново обломки сбитого БПЛА повредили кровлю частного дома. Женщина получила незначительное ранение плеча, от госпитализации отказалась. На месте работают экстренные службы", - написал Воробьев в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что в результате падения обломков также загорелся автомобиль, возгорание оперативно локализовано, пострадавших нет.
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