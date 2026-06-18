При атаке БПЛА на Ростовскую область погиб человек

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. При атаке дрона на Ростовскую область погиб человек, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«
"Сегодняшняя ночь принесла большое горе. В результате атаки БПЛА в городе Гуково один человек погиб, есть раненые. Выражаю глубокие соболезнования семье погибшего. Двое пострадавших доставлены в больницу. Состояние средней тяжести. Медики оказывают всю необходимую помощь", — написал он в Telegram-канале.
Также повреждения получил тепловоз. Кроме того, произошло два возгорания коммерческих объектов.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18