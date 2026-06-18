Российские IT-компании делятся с АСЕАН разработками, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ведущие российские IT-компании делятся с коллегами из АСЕАН передовыми разработками в сфере ИИ и других технологий.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Ведущие российские IT-компании делятся с коллегами из АСЕАН передовыми разработками, включая сферу ИИ, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер и президент Филиппин Фердинанд Маркос в четверг в Казани выступили с заявлениями для СМИ по итогам саммита Россия - АСЕАН.
"Ведущие российские IT-компании делятся с азиатскими коллегами своими передовыми разработками в таких секторах, как защита данных, искусственный интеллект, технологии умного города и так далее", - сказал Путин.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия - АСЕАН. РИА Новости - информационный партнер форума.