Саммит Россия — АСЕАН подтвердил стремление к сотрудничеству, заявил Маркос

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Филиппин Маркос заявил, что на саммите Россия — АСЕАН стороны подтвердили общее стремление к укреплению взаимодействия в разных сферах, включая политическую.
- Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17–19 июня.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что саммит Россия - АСЕАН подтвердил общее стремление к укреплению взаимодействия в разных сферах, включая политическую.
"Мы подтвердили желание укрепить сотрудничество в области безопасности, политики, экономики, культуры", - заявил он по итогам саммита РФ - АСЕАН.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия - АСЕАН. РИА Новости - информационный партнер форума.