В пятерке мировых лидеров. В Казани раскрыли будущее России и стран АСЕАН

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости, Татьяна Мишина. Завершился пятый, юбилейный саммит Россия — АСЕАН, приуроченный к 35-летию партнерства. В столицу Татарстана прибыли представители всех одиннадцати государств объединения, включая нового участника — Восточный Тимор. По итогам дня одобрили Казанскую декларацию и приняли план действий. Каким лидеры АСЕАН видят общее будущее — в материале РИА Новости.

Троны, рукопожатия и вызовы будущего

Настроение саммиту задали еще до пленарного заседания. После церемонии совместного фотографирования премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим подошел к Владимиру Путину и через переводчика обменялся с ним несколькими фразами. Главы государств тепло поприветствовали друг друга — Ибрагим изобразил символическое рукопожатие со скрещенными руками, Путин с улыбкой кивнул в ответ. Оба направились в зал заседаний, продолжая оживленный разговор.

Накануне малайзийский премьер напомнил российскому лидеру общую шутку. Во время прошлого визита в Кремль Ибрагим, увидев три трона в Андреевском зале, предположил, что третий, видимо, предназначен для второй жены царя. Путин тогда заметил, что это "ответ настоящего мусульманина", а третий трон — для матери. "История стала вирусной, — признал Ибрагим. — Хотя у меня по-прежнему одна жена". Переговоры, по его словам, прошли "в теплой и дружественной атмосфере".

Впрочем, неформальный тон не заслонил содержательной повестки. Ибрагим на полях форума настоятельно призывал страны АСЕАН и Евразийского экономического союза расширять сотрудничество в сфере цифровой экономики, искусственного интеллекта и кибербезопасности, чтобы "совместно готовиться к вызовам будущего". Малайзия выделила эти направления — а также продовольственную безопасность — как стратегические, способные принести значительные выгоды всем.

© РИА Новости / POOL Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший во время пресс-подхода по итогам пленарного заседания саммита Россия — АСЕАН в Казани © РИА Новости / POOL Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший во время пресс-подхода по итогам пленарного заседания саммита Россия — АСЕАН в Казани

Шестьсот восемьдесят миллионов человек в одном союзе

Основанная в 1967-м в Бангкоке пятью участниками, сегодня Ассоциация государств Юго-Восточной Азии объединяет одиннадцать стран с населением больше 680 миллионов человек. Совокупный ВВП превышает 4,1 триллиона долларов — это топ-5 мировых экономик.

Россия — партнер АСЕАН по диалогу с 1996-го, в одном ряду с США, Китаем, Индией, Японией и ЕС. В 2018-м стороны закрепили стратегическое партнерство, а с 2024-го Россия имеет статус цифрового партнера. За последнее десятилетие товарооборот вырос почти на 60% — до 22 миллиардов долларов, сообщил накануне саммита помощник президента Юрий Ушаков.

В 2025-м страны АСЕАН посетили 1,8 миллиона россиян (на 37% больше, чем годом ранее), встречный поток вырос на треть. В российских вузах сейчас обучаются примерно пять тысяч граждан из государств региона, в том числе на бюджетной основе.

Открывая пленарное заседание, Владимир Путин подчеркнул, что АСЕАН пользуется авторитетом "не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в мире в целом", ассоциация выстроила систему сотрудничества, опирающуюся на международное право и взаимный учет интересов.

От нацвалют до ядерной медицины

На итоговой пресс-конференции российский лидер, выступавший вместе с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом, сообщил о принятии двух ключевых документов. Казанская декларация зафиксировала общую приверженность формированию "справедливого и демократичного многополярного мироустройства". План действий содержит конкретные меры в области политики, безопасности, торговли, инвестиций и гуманитарных контактов.

Среди практических приоритетов Путин выделил несколько направлений. В торговле — переход на расчеты в национальных валютах, устранение барьеров, наращивание экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, включая удобрения и лекарственные препараты. В энергетике — содействие "Росатома" развитию атомной отрасли, от строительства АЭС до подготовки кадров и ядерной медицины. В транспорте — расширение трансконтинентальных морских и железнодорожных маршрутов, запуск совместных логистических сервисов. В цифровой сфере — сотрудничество в области кибербезопасности, искусственного интеллекта и технологий "умного города".

О чем говорили за закрытыми дверями, после пресс-конференции рассказал глава МИД Сергей Лавров. По его словам, Путин "пробрифинговал в деталях" всех участников саммита о развитии ситуации на Украине и дал оценку действиям киевского режима.

На открытой части президент России затронул и другие сюжеты международной повестки. Все главы делегаций "единодушно приветствовали" договоренности между Ираном и США о прекращении военного конфликта. Путин выразил надежду, что подписание документа на уровне глав государств послужит основой для устойчивого мирного соглашения и стабилизации обстановки на Ближнем Востоке.

В завершение президент пригласил участников саммита задержаться в Казани на пару дней — ради Сабантуя, традиционного праздника окончания весенних полевых работ. "Уверен, яркая разнообразная программа этих торжеств произведет впечатление", — отметил он.

Три приоритета Филиппин, "Сила Сибири" и два слона

Президент Филиппин, председательствующий в АСЕАН, обозначил три направления сотрудничества. Первое — мир и безопасность: терроризм, нелегальный трафик и онлайн-мошенничество "не видят границ", а значит, и ответы должны быть совместными. Второе — более динамичное экономическое партнерство с акцентом на продовольственную безопасность и инклюзивность для бизнеса всех масштабов. Третье — связи между народами: гранты, студенческие обмены, академическое партнерство и туризм.

"Это не периферийные сферы, а основа нашего партнерства. Именно молодежь решает, как сложатся отношения между Россией и АСЕАН", — подчеркнул Маркос.

Одним из самых активных участников диалога стал Лаос. Глава национальной ТПП Удет Суванавонг указал: Вьентьян рассчитывает на сотрудничество с Москвой в энергетике — 15 июня стороны подписали соглашение о мирном использовании атомной энергии. Лаос предлагает себя в качестве логистической платформы для российской торговли с АСЕАН: страна находится в центре материковой части объединения. Кроме того, Суванавонг выразил готовность возобновить прямые авиарейсы в Россию и интерес к подключению к проекту "Сила Сибири — 2" для снижения логистических издержек.

Но, пожалуй, самым запоминающимся жестом стал весомый подарок — причем буквально. На полях саммита премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон сообщил об успешном завершении церемонии передачи двух слонов в Казанский зоопарк. "От президента нашей страны — всему народу России", — сказал он Путину.

Подарок предложили в 2025-м, в честь 65-летия дипломатических отношений. Инициативу разместить животных именно в Казани поддержал глава Татарстана Рустам Минниханов. Подготовка к переезду заняла несколько месяцев и потребовала участия целого ряда федеральных ведомств.

Вне рамок асеановской повестки состоялись переговоры Путина с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Российский президент, попросив передать наилучшие пожелания Реджепу Эрдогану, отметил, что отношения Москвы и Анкары давно перестали быть чисто формальными и носят дружеский характер.