Россия содействует АСЕАН в атомной энергетике, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия оказывает содействие государствам АСЕАН в развитии атомной энергетики, заявил Путин.
- Президент подчеркнул, что "Росатом" обладает уникальными технологиями для возведения АЭС и может помогать в создании отрасли мирного атома.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Россия оказывает государствам АСЕАН содействие в развитии атомной энергетики, "Росатом" обладает уникальными технологиями для возведения АЭС, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос в четверг в Казани выступают с заявлениями для СМИ по итогам саммита Россия - АСЕАН.
"Наша страна оказывает государствам региона содействие в развитии атомной энергетики. "Росатом" обладает уникальными технологиями возведения электростанций на основе самых высоких стандартов безопасности и экологии и может не только строить атомные электростанции, но и помогать в создании "с нуля" и "под ключ" новой отрасли мирного атома", - сказал российский лидер.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня.