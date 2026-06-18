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Россия содействует АСЕАН в атомной энергетике, заявил Путин - РИА Новости, 18.06.2026
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15:25 18.06.2026
Россия содействует АСЕАН в атомной энергетике, заявил Путин

Путин: Россия оказывает АСЕАН содействие в развитии атомной энергетики

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и главы делегаций на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани
Президент России Владимир Путин и главы делегаций на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин и главы делегаций на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия оказывает содействие государствам АСЕАН в развитии атомной энергетики, заявил Путин.
  • Президент подчеркнул, что "Росатом" обладает уникальными технологиями для возведения АЭС и может помогать в создании отрасли мирного атома.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Россия оказывает государствам АСЕАН содействие в развитии атомной энергетики, "Росатом" обладает уникальными технологиями для возведения АЭС, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос в четверг в Казани выступают с заявлениями для СМИ по итогам саммита Россия - АСЕАН.
"Наша страна оказывает государствам региона содействие в развитии атомной энергетики. "Росатом" обладает уникальными технологиями возведения электростанций на основе самых высоких стандартов безопасности и экологии и может не только строить атомные электростанции, но и помогать в создании "с нуля" и "под ключ" новой отрасли мирного атома", - сказал российский лидер.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня.
Президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Россия и АСЕАН должны переходить на расчеты в нацвалютах, заявил Путин
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В миреРоссияКазаньФилиппиныВладимир ПутинФердинанд МаркосГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Саммит Россия — АСЕАН в Казани
 
 
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