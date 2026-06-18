На саммите АСЕАН обсуждались вопросы энергетики, заявил Маркос

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Стороны в ходе саммита Россия — АСЕАН обсудили вопросы энергетической безопасности.
- Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17–19 июня.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что стороны в ходе саммита Россия-АСЕАН обсудили вопросы энергетической безопасности.
"Мы обменялись мнениями относительно содействия миру, стабильности, устойчивого развития, укрепления продовольственной и энергетической безопасности, содействия торговли, инвестициям, развитию научно-технического прогресса, а также углубления межчеловеческих связей", - сказал президент.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин на полях саммита Россия-АСЕАН проведет марафон двусторонних встреч.