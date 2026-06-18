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На саммите АСЕАН обсуждались вопросы энергетики, заявил Маркос - РИА Новости, 18.06.2026
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15:17 18.06.2026
На саммите АСЕАН обсуждались вопросы энергетики, заявил Маркос

Маркос: Россия и АСЕАН обсудили вопросы энергетической безопасности

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший во время встречи на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани
Президент РФ Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший во время встречи на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший во время встречи на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Стороны в ходе саммита Россия — АСЕАН обсудили вопросы энергетической безопасности.
  • Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17–19 июня.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что стороны в ходе саммита Россия-АСЕАН обсудили вопросы энергетической безопасности.
"Мы обменялись мнениями относительно содействия миру, стабильности, устойчивого развития, укрепления продовольственной и энергетической безопасности, содействия торговли, инвестициям, развитию научно-технического прогресса, а также углубления межчеловеческих связей", - сказал президент.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин на полях саммита Россия-АСЕАН проведет марафон двусторонних встреч.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
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Вчера, 15:05
 
В миреРоссияФилиппиныКазаньФердинанд МаркосДмитрий ПесковВладимир ПутинСаммит Россия — АСЕАН в Казани
 
 
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