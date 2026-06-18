Россия и АСЕАН готовы развивать морское сотрудничество

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия и страны АСЕАН готовы развивать морское сотрудничество, продвигать беспрепятственную морскую торговлю, следует из Казанской декларации 2026 года "Россия – АСЕАН: единство в многообразии – 35 лет вместе".

Также стороны подтвердили готовность наращивать исследовательскую деятельность в области биоразнообразия и устойчивого использования морских ресурсов. Страны намерены противостоять морскому пиратству и вооруженному разбою против судов, угрозам критически важной подводной инфраструктуре, и готовы рассмотреть возможность учреждения механизма диалога.