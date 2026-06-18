Россия и АСЕАН готовы развивать морское сотрудничество

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и страны АСЕАН намерены развивать морское сотрудничество и продвигать беспрепятственную морскую торговлю.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия и страны АСЕАН готовы развивать морское сотрудничество, продвигать беспрепятственную морскую торговлю, следует из Казанской декларации 2026 года "Россия – АСЕАН: единство в многообразии – 35 лет вместе".
"Развивать морское сотрудничество, а также продвигать безопасность и стабильность на море, свободу судоходства и полетов, а также беспрепятственную морскую торговлю в соответствии с международным правом, в частности Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
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Также стороны подтвердили готовность наращивать исследовательскую деятельность в области биоразнообразия и устойчивого использования морских ресурсов. Страны намерены противостоять морскому пиратству и вооруженному разбою против судов, угрозам критически важной подводной инфраструктуре, и готовы рассмотреть возможность учреждения механизма диалога.
Также планируется осуществлять практическое сотрудничество по четырем приоритетным направлениям "Индо-Тихоокеанского видения АСЕАН", а именно в области морского сотрудничества, взаимосвязанности, реализации Целей устойчивого развития ООН до 2030 года, экономической кооперации и других возможных сферах взаимодействия. Как отмечается в декларации, это должно способствовать развитию и укреплению стратегического доверия и взаимовыгодного сотрудничества между Россией и АСЕАН.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.
Сейчас АСЕАН – одно из ведущих экономических объедений в АТР, куда, как неоднократно отмечал президент РФ Владимир Путин, уже давно переместился из Европы центр мирового развития.