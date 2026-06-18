Россия и АСЕАН будут укреплять диалог по безопасности

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии договорились укреплять диалог по вопросам безопасности для эффективного противодействия возникающим вызовам, следует из Казанской декларации "Россия - АСЕАН: единство в многообразии - 35 лет вместе".

"Настоящим подтверждаем готовность... Укреплять диалог по вопросам безопасности для более эффективного противодействия традиционным и нетрадиционным вызовам в сфере безопасности", - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Кремля.