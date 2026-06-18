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Россия и АСЕАН будут укреплять диалог по безопасности - РИА Новости, 18.06.2026
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13:41 18.06.2026
Россия и АСЕАН будут укреплять диалог по безопасности

Россия и АСЕАН договорились укреплять диалог по безопасности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и главы делегаций на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани
Президент России Владимир Путин и главы делегаций на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и главы делегаций на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) договорились укреплять диалог по вопросам безопасности.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии договорились укреплять диалог по вопросам безопасности для эффективного противодействия возникающим вызовам, следует из Казанской декларации "Россия - АСЕАН: единство в многообразии - 35 лет вместе".
"Настоящим подтверждаем готовность... Укреплять диалог по вопросам безопасности для более эффективного противодействия традиционным и нетрадиционным вызовам в сфере безопасности", - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Кремля.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия - АСЕАН. РИА Новости - информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Сейчас АСЕАН - одно из ведущих экономических объедений в АТР, куда, как неоднократно отмечал президент РФ Владимир Путин, уже давно переместился из Европы центр мирового развития.
Вступительное слово Путина на пленарном заседании саммита Россия – АСЕАН - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
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В миреРоссияАссоциация государств Юго-Восточной АзииСаммит Россия — АСЕАН в КазаниВладимир ПутинКазань
 
 
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