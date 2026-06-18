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Путин отметил важность АСЕАН - РИА Новости, 18.06.2026
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10:26 18.06.2026 (обновлено: 10:29 18.06.2026)
Путин отметил важность АСЕАН

Путин: АСЕАН пользуется авторитетом не только в АТР, но и в мире в целом

© РИА НовостиДеловой форум "Россия – АСЕАН" в Казани
Деловой форум Россия – АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Владимир Путин открыл пленарное заседание саммита Россия — АСЕАН в Казани.
  • В ходе саммита Путин заявил, что АСЕАН пользуется авторитетом не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в мире в целом.
  • Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17–19 июня.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) пользуется авторитетом не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), она выдержала испытания временем, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в четверг открыл пленарное заседание саммита Россия-АСЕАН в Казани. В мероприятии принимают участие главы всех делегаций ассоциации, которые прибыли в Татарстан.
"Ассоциация государств Юго-Восточной Азии пользуется авторитетом не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в мире в целом. Выдержала испытания временем, выстроив систему межгосударственного сотрудничества, опирающуюся на общепризнанные нормы международного права и взаимный учет интересов", - сказал Путин в ходе саммита.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
Вступительное слово Путина на пленарном заседании саммита Россия – АСЕАН - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Путин: Россию и АСЕАН связывают отношения стратегического партнерства
Вчера, 10:25
 
Владимир ПутинСаммит Россия — АСЕАН в КазаниАссоциация государств Юго-Восточной АзииРоссияКазаньАТР
 
 
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