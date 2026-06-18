Путин отметил важность АСЕАН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Владимир Путин открыл пленарное заседание саммита Россия — АСЕАН в Казани.
- В ходе саммита Путин заявил, что АСЕАН пользуется авторитетом не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в мире в целом.
- Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17–19 июня.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) пользуется авторитетом не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), она выдержала испытания временем, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ассоциация государств Юго-Восточной Азии пользуется авторитетом не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в мире в целом. Выдержала испытания временем, выстроив систему межгосударственного сотрудничества, опирающуюся на общепризнанные нормы международного права и взаимный учет интересов", - сказал Путин в ходе саммита.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.