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Apple планирует повысить цены на продукцию - РИА Новости, 18.06.2026
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01:14 18.06.2026
Apple планирует повысить цены на продукцию

Apple планирует повысить цены на свою продукцию

© AP Photo / Jeff ChiuГенеральный директор Apple Тим Кук
Генеральный директор Apple Тим Кук - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Jeff Chiu
Генеральный директор Apple Тим Кук. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Apple планирует повысить цены на свою продукцию.
  • Это аргументируют компенсацией роста стоимости микросхем памяти.
ВАШИНГТОН, 18 июн – РИА Новости. Американская компания Apple планирует повысить цены на свою продукцию, чтобы компенсировать резкий рост стоимости микросхем памяти, заявил генеральный директор компании Тим Кук.
«
"К сожалению, повышения цен неизбежны", - сказал он в интервью изданию Wall Street Journal.
По его словам, в компании старались защитить клиентов "от этих повышений", но ситуация стала "неустойчивой".
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