Apple планирует повысить цены на продукцию

ВАШИНГТОН, 18 июн – РИА Новости. Американская компания Apple планирует повысить цены на свою продукцию, чтобы компенсировать резкий рост стоимости микросхем памяти, заявил генеральный директор компании Тим Кук.

По его словам, в компании старались защитить клиентов "от этих повышений", но ситуация стала "неустойчивой".