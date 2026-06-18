Apple планирует повысить цены на продукцию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Apple планирует повысить цены на свою продукцию.
- Это аргументируют компенсацией роста стоимости микросхем памяти.
ВАШИНГТОН, 18 июн – РИА Новости. Американская компания Apple планирует повысить цены на свою продукцию, чтобы компенсировать резкий рост стоимости микросхем памяти, заявил генеральный директор компании Тим Кук.
«
"К сожалению, повышения цен неизбежны", - сказал он в интервью изданию Wall Street Journal.
По его словам, в компании старались защитить клиентов "от этих повышений", но ситуация стала "неустойчивой".
Эксперт рассказал об уязвимости процессоров Apple
2 июня, 09:25