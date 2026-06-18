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Анохин: спорт в Смоленской области становится доступнее - РИА Новости, 18.06.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
22:13 18.06.2026
Анохин: спорт в Смоленской области становится доступнее

Василий Анохин: в Смоленской области развивается спортивная инфраструктура

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВасилий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В Смоленской области спорт становится более доступным для местных жителей, в регионе развивается инфраструктура для занятий, сообщил глава региона Василий Анохин.
"Делаем спорт доступным для наших жителей. Этот одна из приоритетных задач, поставленных президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Развиваем спортивную инфраструктуру, чтобы смоляне разного возраста могли заниматься физической культурой и спортом в комфортных условиях", – написал Анохин в своем канале на платформе "Макс".
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Так, в деревне Новосельцы Смоленского муниципального округа начали строительство "умной" спортивной площадки открытого типа, объект возводят в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта.
Объект расположится рядом с домами №16 и №18 по улице Юбилейной. Подрядная организация готовит основание для установки спортивно-технологического оборудования. Работы планируется завершить до конца 2026 года.
"Новый комплекс будет оснащен современными уличными тренажерами. На каждом из них будет QR-код. Отсканировав его, пользователь получит доступ к видеоинструкции с рекомендациями по выполнению упражнений. Это особенно удобно для новичков. Площадка позволит жителям Новосельцев и ближайших населенных пунктов заниматься спортом в любое время года", – сказал Анохин.
В регионе развивают сеть многофункциональных площадок ГТО. В 2025 году созданы восемь объектов. В 2026 году планируют открыть такие площадки в Рославльском, Демидовском, Гагаринском, Сафоновском, Смоленском, Шумячском и Духовщинском муниципальных округах.
"Новые объекты помогут жителям не только готовиться и сдавать нормы ГТО, но и проводить тренировки по силовой гимнастике и общей физической подготовке", – подчеркнул глава региона.
Также в Смоленской области строят и новые спортивные комплексы. ФОК будет создан в Демидове, три комплекса открытого типа в Смоленском, Кардымовском и Ершичском муниципальных округах, а также модульный зал для единоборств в Рославле. В Смоленске возводят семейный физкультурно-оздоровительный комплекс "Термолэнд-Дельфин" и продолжается капитальный ремонт комплекса на улице Попова, который будет полностью оборудован под адаптивный спорт.
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