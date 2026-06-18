С иноагента Анина* принудительно взыскивают 158 тысяч рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ В отношении Романа Анина* было возбуждено девять исполнительных производств, пять из которых прекращены из-за невозможности установить местонахождение должника и его имущество.

Приставы принудительно взыскивают с журналиста штраф в 40 тысяч рублей за распространение материалов иноагентов без соответствующей плашки.

С Анина* также взыскивают штраф в 35 тысяч рублей за несоблюдение ограничений, связанных со статусом иноагента, и исполнительский сбор в 13 тысяч рублей, а общая сумма задолженности составляет 158 тысяч рублей.

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Судебные приставы принудительно взыскивают с журналиста-иноагента Романа Анина*, лишенного российского гражданства, штрафы в 158 тысяч рублей, следует из материалов судебных приставов и судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Как следует из материалов приставов, с 2024 года в отношении Анина* было возбуждено девять исполнительных производств, из которых пять прекращены из-за "невозможности установить местонахождение должника и его имущество".

Сейчас приставы принудительно взыскивают с журналиста штраф в 40 тысяч рублей. Как следует из судебных документов, исполнительный лист, по которому было возбуждено производство, выдал суд на штраф, назначенный журналисту за распространение материалов иноагентов без соответствующей плашки.

Также с Анина* взыскивают штраф в 35 тысяч рублей, который, согласно судебным документам, был назначен за несоблюдение ограничений, связанных со статусом иноагента. И еще два исполнительных производства о взыскании в общей сумме 70 тысяч рублей – оба производства были возбуждены из-за неуплаты двух штрафов за непредоставление иноагентом в уполномоченный орган сведений.

Вместе с тем с него взыскивают исполнительский сбор в 13 тысяч рублей. В общей же сложности, согласно материалам приставов, Анин задолжал 158 тысяч рублей.

В декабре 2025 года журналиста лишили гражданства России , а в конце марта того же года суд в Москве заочно приговорил Анина* к 8,5 годам колонии за публичное распространение фейков о ВС РФ. Анин* объявлен в розыск и заочно арестован.

Минюст внес Анина* в реестр иностранных агентов 20 августа 2021 года.