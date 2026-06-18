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С иноагента Анина* принудительно взыскивают 158 тысяч рублей - РИА Новости, 18.06.2026
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05:53 18.06.2026 (обновлено: 06:05 18.06.2026)
С иноагента Анина* принудительно взыскивают 158 тысяч рублей

РИА Новости: приставы взыскивают с иноагента Романа Анина 158 тысяч рублей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов
Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В отношении Романа Анина* было возбуждено девять исполнительных производств, пять из которых прекращены из-за невозможности установить местонахождение должника и его имущество.
  • Приставы принудительно взыскивают с журналиста штраф в 40 тысяч рублей за распространение материалов иноагентов без соответствующей плашки.
  • С Анина* также взыскивают штраф в 35 тысяч рублей за несоблюдение ограничений, связанных со статусом иноагента, и исполнительский сбор в 13 тысяч рублей, а общая сумма задолженности составляет 158 тысяч рублей.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Судебные приставы принудительно взыскивают с журналиста-иноагента Романа Анина*, лишенного российского гражданства, штрафы в 158 тысяч рублей, следует из материалов судебных приставов и судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как следует из материалов приставов, с 2024 года в отношении Анина* было возбуждено девять исполнительных производств, из которых пять прекращены из-за "невозможности установить местонахождение должника и его имущество".
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Сейчас приставы принудительно взыскивают с журналиста штраф в 40 тысяч рублей. Как следует из судебных документов, исполнительный лист, по которому было возбуждено производство, выдал суд на штраф, назначенный журналисту за распространение материалов иноагентов без соответствующей плашки.
Также с Анина* взыскивают штраф в 35 тысяч рублей, который, согласно судебным документам, был назначен за несоблюдение ограничений, связанных со статусом иноагента. И еще два исполнительных производства о взыскании в общей сумме 70 тысяч рублей – оба производства были возбуждены из-за неуплаты двух штрафов за непредоставление иноагентом в уполномоченный орган сведений.
Вместе с тем с него взыскивают исполнительский сбор в 13 тысяч рублей. В общей же сложности, согласно материалам приставов, Анин задолжал 158 тысяч рублей.
В декабре 2025 года журналиста лишили гражданства России, а в конце марта того же года суд в Москве заочно приговорил Анина* к 8,5 годам колонии за публичное распространение фейков о ВС РФ. Анин* объявлен в розыск и заочно арестован.
Минюст внес Анина* в реестр иностранных агентов 20 августа 2021 года.
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