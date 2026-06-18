Анатолий Аксаков: к внедрению цифрового рубля все готово

Крупнейшие российские банки готовы к внедрению цифрового рубля с 1 сентября, и глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков намерен проверить работу этого механизма сразу после запуска. В интервью РИА Новости он рассказал, начнут ли банки выдавать кредиты в цифровых рублях, когда заработает дифференцированная семейная ипотека, что будет с экономикой и курсом рубля, а также чего можно ожидать от ЦБ на ближайшем заседании по ставке. Беседовала Эльмира Мусина.

— Центральный банк не исключает паузы в снижении ключевой ставки. По вашему мнению, насколько вероятно снижение на заседании 19 июня? И что может помешать снизить ставку?

— Центральный банк при принятии решений опирается на данные по инфляции. Я все-таки полагаю, что у регулятора будут веские основания для снижения ключевой ставки. По крайней мере, на 0,5 процентного пункта. Такой шаг себя оправдывает, поскольку дает сигнал, что ЦБ все контролирует, но при этом не поступает резко, чтобы не простимулировать инфляционную спираль.

— Каков ваш прогноз по ключевой ставке на конец года?

— Думаю, будет на уровне 12%.

— Как бы вы охарактеризовали нынешнее состояние российской экономики?

— Если положительная динамика, которая проявилась в марте, продолжится, можно надеяться, что темп роста ВВП по итогам этого года будет не 0,5 процента, как сейчас предполагают и в ЦБ, и в правительстве, а ускорится до двух процентов.

— Что ждете от рубля летом и к концу года?

— Рубль укрепляется на фоне высоких цен на нефть из-за ближневосточных событий. Он мог бы вести себя иначе при изменении бюджетного правила, но сейчас очень трудно снизить цену отсечения. Хотя я бы поступил здесь более решительно, в том числе для того, чтобы курс рубля не сильно укреплялся.

Я рассчитываю, что к концу года курс будет 80 рублей за доллар. Но при этом многие факторы говорят в сторону укрепления. Если ближневосточный конфликт продолжится, то, естественно, этот фактор будет работать на высокую цену на нефть, а значит, на укрепление нашей валюты.

— На ваш взгляд, какой курс лучше для экономики?

— Здесь разные точки зрения. Я думаю, что если 80 рублей за доллар будет, то это хороший курс. Он позволит нашим экспортерам больше зарабатывать, а нашим внутренним производителям иметь цену товара более конкурентную, чем они сейчас имеют, когда за 70 рублей продается доллар.

— Когда будет введена дифференцированная ставка по семейной ипотеке?

— Параметры семейной ипотеки зависят от правительства. Я участвовал в дискуссиях по поводу дифференциации ставок по семейной ипотеке. Один из вариантов, который обсуждался, — это ставка десять процентов, когда в семье один ребенок, если двое детей — то шесть, если трое детей и больше — то четыре. Соответственно, мы простимулируем рождаемость такими ставками. Но дискуссии продолжаются, они даже немного затянулись, с моей точки зрения. Я рассчитываю, что с 1 июля такая дифференциация будет введена. По крайней мере, те представители правительства, с которыми я беседовал, такую позицию поддерживают. Также считаю, что ставка по льготной ипотеке должна снижаться вслед за ключевой.

— Может быть, вы знаете, когда станет известно о новой дате голосования по обновленной купюре 500 рублей?

— Разговоры идут. Я думаю, что Центральный банк хорошо подготовится. По той информации, которую я получаю, осенью текущего года такое голосование возможно. Но и тех казусов, которые были в предыдущие периоды, больше не будет.

— Ранее вы выступали за включение всех российских банков в "белые списки" Минцифры. Как продвигается обсуждение?

— Официально в списке сейчас пять банков, естественно, цифра маленькая. И это ставит в неравные условия кредитные организации. Поэтому я сразу же озвучил, что это несправедливо и неправильно. Нужно все банки включить. В ЦБ поддержали. В Минцифры, в принципе, тоже согласны, надо просто технологически реализовать, но потребуется время. Сейчас работа по включению всех банков в "белый список" ведется.

— По срокам уже известно, когда это произойдет?

— Я надеюсь, что осенью будет реализовано.

— В конце прошлого года Банк России предложил установить запрет на изготовление и продажу банкнот "банка приколов". Что-то сделано здесь?

— Мы обсуждаем эту тему с Центральным банком, который является наиболее заинтересованной стороной. Полагаю, что это законодательно надо будет закрепить и готовить соответствующее правовое решение. Не уверен, что мы примем в эту сессию такой закон. Но это нужно быстрее реализовать, чтобы защитить наших граждан от действий мошенников.

— Удалось ли прийти к компромиссу в споре банков и маркетплейсов?

— Да, мы отрегулировали все вопросы, есть понимание и у представителей маркетплейсов, и у кредитных организаций. На мой взгляд, конфликтная ситуация исчерпана. Я бы не стал озвучивать решение, но переговорный процесс прошел успешно, и он выровнял ситуацию. Тема оказалась более широкой, чем вначале мы ее озвучивали. Но по тому спору, который был у банков с маркетплейсами, вопрос отрегулирован.

— Вы были первым, кто получил зарплату в цифровом рубле. Продолжаются выплаты в такой форме?

— Да, все еще получаю зарплату в цифровых рублях, но использовать их активно не могу, потому что закон еще не заработал в полную силу. Как только с 1 сентября крупные торговые точки и предприятия сферы услуг будут обязаны принимать цифровой рубль, я специально буду ходить в эти организации, чтобы проверить, как они выполняют норму закона.

— Крупные банки готовы к внедрению цифрового рубля?

— Крупнейшие банки почти все готовы, но у меня есть обращение от ряда организаций, которые вошли в число системно значимых недавно и уже с 1 сентября будут обязаны использовать цифровой рубль. Они попросили, чтобы к ним не применялись санкции. Все-таки, чтобы использовать цифровой рубль, надо готовиться, а времени у них мало. Я уверен, что можно найти компромисс и не применять к ним санкции в течение определенного времени, дав возможность подготовиться к обслуживанию цифрового рубля. При этом сроки с 1 сентября передвигаться не будут, потому что подавляющее большинство банков готовы.

— Еще недавно вы поддержали идею выдачи кредитов предприятиям цифровыми рублями. Обсудили идею с Центробанком?

— Да, обсудили, но желания внедрять такое пока нет.

— По вашему мнению, сможет ли искусственный интеллект когда-либо заменить депутатов?

— Искусственный интеллект уже активно внедряется в нашу жизнь. И через пять лет вполне возможно, что вам интервью будет давать искусственный интеллект депутата, а я, находясь где-нибудь рядом, буду чуть-чуть дополнять его. Но все же мой опыт взаимодействия с теми, кто работает с ИИ, говорит о том, что человек незаменим. Самые серьезные интеллектуальные вещи все равно осуществляет человек.

— А вы сами используете искусственный интеллект?