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Средняя зарплата в Москве выросла на 30 тысяч рублей за год - РИА Новости, 17.06.2026
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07:01 17.06.2026
Средняя зарплата в Москве выросла на 30 тысяч рублей за год

Средняя зарплата в Москве в марте выросла на 30 640 рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Среднемесячная номинальная заработная плата в Москве по итогам марта текущего года составила 219 618 рублей.
  • По сравнению с мартом 2025 года зарплата выросла на 30 640 рублей.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Среднемесячная номинальная заработная плата в Москве по итогам марта выросла на 30 640 рублей по сравнению с мартом 2025 года, следует из официальной статистики Росстата.
Согласно последним данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в марте 2025 года составляла 188 978 рублей, тогда как в марте текущего года - 219 618 рублей.
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Так, средняя заработная плата в Москве увеличилась на 30640 рублей за год.
Кроме того, согласно статистике, средняя зарплата в России в марте 2026 года достигла 112 654 рублей, при этом в том же месяце 2025 года россияне зарабатывали в среднем 97645 рублей.
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