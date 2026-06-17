Средняя зарплата в Москве выросла на 30 тысяч рублей за год

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Среднемесячная номинальная заработная плата в Москве по итогам марта текущего года составила 219 618 рублей.
- По сравнению с мартом 2025 года зарплата выросла на 30 640 рублей.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Среднемесячная номинальная заработная плата в Москве по итогам марта выросла на 30 640 рублей по сравнению с мартом 2025 года, следует из официальной статистики Росстата.
Согласно последним данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в марте 2025 года составляла 188 978 рублей, тогда как в марте текущего года - 219 618 рублей.
Так, средняя заработная плата в Москве увеличилась на 30640 рублей за год.
Кроме того, согласно статистике, средняя зарплата в России в марте 2026 года достигла 112 654 рублей, при этом в том же месяце 2025 года россияне зарабатывали в среднем 97645 рублей.