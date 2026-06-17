© Фото министерства культуры и туризма Московской области Фестиваль "Перезагрузка" в Подмосковье

Фестиваль "Перезагрузка" пройдет в Подмосковье с 8 августа по 13 сентября

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Фестиваль "Перезагрузка" состоится в подмосковном . Фестиваль "Перезагрузка" состоится в подмосковном Зарайске с 8 августа по 13 сентября, прием заявок на арт-резиденцию продолжается до 21 июня, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В 2026 году арт-резиденция впервые получила международный статус. Она объединит художников из России и других стран, работающих в разных направлениях современного искусства. Экспертный совет фестиваля отберет по итогам конкурса восемь участников, которые проведут в Зарайске больше месяца: будут изучать город, общаться с местными жителями и создавать новые проекты.

Приглашают художников старше 18 лет – в живописи, графике, скульптуре, фотографии, видео, цифровом искусстве, инсталляции, перформансе и других жанрах.

Итоговые работы войдут в программу четвертого фестиваля "Перезагрузка". Проект объединит художников, кураторов, жителей и гостей города, чтобы создать пространство для диалога между историей и современностью, местной идентичностью и новыми художественными практиками.

В этом году фестиваль посвящен теме "Русский Восток: сквозь время и шелка" — исследованию культурных связей, которые за многие годы сложились в городе и стали частью его повседневной жизни.

Основные площадки – арт-пространство "ЦЕХЪ" и исторический Дом Мачтета. В программу также войдет выставка-интервенция в постоянной экспозиции Зарайского кремля (Коломенско-Зарайский государственный музей-заповедник). Одним из центральных проектов станет новый мурал художника Napasio (Напасио), уроженца Зарайска.

За три года фестиваль "Перезагрузка" объединил более 100 художников, в том числе из-за рубежа, и привлек больше 50 тысяч зрителей и туристов.