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Фестиваль "Перезагрузка" пройдет в Подмосковье с 8 августа по 13 сентября - РИА Новости, 17.06.2026
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Новости Подмосковья
 
15:34 17.06.2026
Фестиваль "Перезагрузка" пройдет в Подмосковье с 8 августа по 13 сентября

В Зарайске с 8 августа по 13 сентября проведут фестиваль "Перезагрузка"

© Фото министерства культуры и туризма Московской областиФестиваль "Перезагрузка" в Подмосковье
Фестиваль Перезагрузка в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото министерства культуры и туризма Московской области
Фестиваль "Перезагрузка" в Подмосковье
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Фестиваль "Перезагрузка" состоится в подмосковном Зарайске с 8 августа по 13 сентября, прием заявок на арт-резиденцию продолжается до 21 июня, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В 2026 году арт-резиденция впервые получила международный статус. Она объединит художников из России и других стран, работающих в разных направлениях современного искусства. Экспертный совет фестиваля отберет по итогам конкурса восемь участников, которые проведут в Зарайске больше месяца: будут изучать город, общаться с местными жителями и создавать новые проекты.
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Приглашают художников старше 18 лет – в живописи, графике, скульптуре, фотографии, видео, цифровом искусстве, инсталляции, перформансе и других жанрах.
Итоговые работы войдут в программу четвертого фестиваля "Перезагрузка". Проект объединит художников, кураторов, жителей и гостей города, чтобы создать пространство для диалога между историей и современностью, местной идентичностью и новыми художественными практиками.
В этом году фестиваль посвящен теме "Русский Восток: сквозь время и шелка" — исследованию культурных связей, которые за многие годы сложились в городе и стали частью его повседневной жизни.
Основные площадки – арт-пространство "ЦЕХЪ" и исторический Дом Мачтета. В программу также войдет выставка-интервенция в постоянной экспозиции Зарайского кремля (Коломенско-Зарайский государственный музей-заповедник). Одним из центральных проектов станет новый мурал художника Napasio (Напасио), уроженца Зарайска.
За три года фестиваль "Перезагрузка" объединил более 100 художников, в том числе из-за рубежа, и привлек больше 50 тысяч зрителей и туристов.
Фестиваль современного искусства "Перезагрузка" в Зарайске проводится при поддержке министерства культуры и туризма Московской области.
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