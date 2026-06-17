"Это нападение". На Западе забили тревогу после случившегося в Ла-Манше

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен призвал британские власти задуматься о последствиях инцидента в Ла-Манше с российским военным кораблем "Адмирал Григорович" и гражданской яхтой.
- Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" в проливе Ла-Манш несколько раз пытался вызвать на связь гражданскую парусную яхту Bright Future под флагом Великобритании, но ответа не получил.
- Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что фрегат "Адмирал Григорович" поступил правильно в этой ситуации.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети Х призвал британские власти задуматься о последствиях на фоне инцидента в Ла-Манше с российским военным кораблем "Адмирал Григорович" и гражданской яхтой.
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"Великобритания занимается пиратством и совершает опосредованные нападения на российские суда, но, похоже, недоумевает, когда эти действия приводят к последствиям", — написал он.
Ранее Министерство обороны сообщило, что экипаж фрегата "Адмирал Григорович" в проливе Ла-Манш несколько раз пытался вызвать на связь гражданскую парусную яхту Bright Future под флагом Великобритании, но ответа не получал. В ведомстве подчеркнули, что судно следовало опасным курсом на сближение с российским кораблем.
Официальный представитель МИД Мария Захарова также заявила, что фрегат "Адмирал Григорович" поступил правильно в ситуации с британской яхтой в Ла-Манше.