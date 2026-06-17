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"Это нападение". На Западе забили тревогу после случившегося в Ла-Манше - РИА Новости, 17.06.2026
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15:34 17.06.2026 (обновлено: 22:01 17.06.2026)
"Это нападение". На Западе забили тревогу после случившегося в Ла-Манше

Диесен: Британия должна думать о последствиях после инцидента в Ла-Манше

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкСторожевой корабль "Адмирал Григорович"
Сторожевой корабль Адмирал Григорович - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Сторожевой корабль "Адмирал Григорович". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен призвал британские власти задуматься о последствиях инцидента в Ла-Манше с российским военным кораблем "Адмирал Григорович" и гражданской яхтой.
  • Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" в проливе Ла-Манш несколько раз пытался вызвать на связь гражданскую парусную яхту Bright Future под флагом Великобритании, но ответа не получил.
  • Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что фрегат "Адмирал Григорович" поступил правильно в этой ситуации.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети Х призвал британские власти задуматься о последствиях на фоне инцидента в Ла-Манше с российским военным кораблем "Адмирал Григорович" и гражданской яхтой.
«
"Великобритания занимается пиратством и совершает опосредованные нападения на российские суда, но, похоже, недоумевает, когда эти действия приводят к последствиям", — написал он.
Ранее Министерство обороны сообщило, что экипаж фрегата "Адмирал Григорович" в проливе Ла-Манш несколько раз пытался вызвать на связь гражданскую парусную яхту Bright Future под флагом Великобритании, но ответа не получал. В ведомстве подчеркнули, что судно следовало опасным курсом на сближение с российским кораблем.
Официальный представитель МИД Мария Захарова также заявила, что фрегат "Адмирал Григорович" поступил правильно в ситуации с британской яхтой в Ла-Манше.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Захарова прокомментировала инцидент с фрегатом "Адмирал Григорович"
16 июня, 20:52
 
В миреЛа-МаншВеликобританияМария Захарова
 
 
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