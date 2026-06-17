Дипломат Загайнов: страны АСЕАН хотят расширить авиасообщение с Россией

В этом году Россия и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) отмечают 35-летие сотрудничества. Центральным событием юбилейного года станет саммит Россия-АСЕАН, который откроется 18 июня в Казани. О перспективах сотрудничества с регионом, интересе стран Юго-Восточной Азии к российским атомным технологиям, расширении туризма и прямого авиасообщения, а также о совместной борьбе с мошенническими центрами в интервью РИА Новости рассказал постоянный представитель России при АСЕАН Евгений Загайнов. Беседовала Ульяна Мирошкина.

В этом году Россия и АСЕАН отмечают 35-летие сотрудничества. Как бы вы охарактеризовали основные приоритеты нашего взаимодействия на современном этапе? Какие практические результаты Россия ожидает от юбилейного саммита Россия-АСЕАН?

— Юбилейный год – это хороший повод подвести итоги пройденного пути и определить новые ориентиры для дальнейшего развития стратегического партнерства России и АСЕАН, которое в условиях глобальных трансформационных процессов приобретает все большее значение для обеих сторон. Нас многое объединяет: это и приверженность принципам международного права, и стремление к поиску консенсусных решений любых вопросов, и неприятие вмешательства во внутренние дела, а также попыток навязывания одними государствами другим собственной модели развития. Общность интересов и подходов к международным делам создает хорошую базу для практического сотрудничества.

За прошедшие три с половиной десятилетия повестка российско-асеановских отношений существенно эволюционировала. Сегодня она охватывает широкий спектр направлений, которые отвечают актуальным потребностям наших стран и позволяют эффективно противостоять нарастающим вызовам. Наряду с традиционными областями, такими как, например, энергетическая и продовольственная безопасность, мы уделяем повышенное внимание вопросам цифровой трансформации, научно-технологического и инновационного развития.

Одним из наших приоритетов является дальнейшее укрепление институциональной основы взаимодействия с АСЕАН. Мы работаем над расширением диалога в перспективных сферах, включая биобезопасность и биозащиту, а также морское сотрудничество. Стремимся к всестороннему укреплению молодежных контактов. Такие форматы позволят сделать наше стратпартнерство еще более устойчивым, комплексным и ориентированным на практический результат.

. В этом контексте практическую добавленную стоимость будет иметь деловой форум, который состоится накануне встречи лидеров. В фокусе внимания остается расширение связей в области культуры, которая является стержнем укрепления контактов между людьми, а в более широком смысле – взаимопонимания между народами России и стран АСЕАН. Диалог на высшем уровне важен и в контексте поступательного выстраивания широкого интеграционного контура в ЕАЭС. Центральным событием празднования юбилея будет саммит Россия-АСЕАН в Казани 18 июня. Он станет уже шестым в истории наших отношений. Разумеется, эта площадка – главный форум для обсуждения ключевых задач взаимодействия с ассоциацией, призванный придать импульс его дальнейшему наращиванию на самых разных направлениях, а также подтвердить совместное стремление наших стран к продвижению справедливого многополярного миропорядка, основанного на принципах равноправия и взаимного уважения. С учетом современных реалий особый интерес для наших партнеров из Юго-Восточной Азии на данном этапе представляет тематика энергетической безопасности, а также наращивания экономического потенциала сотрудничества в целомВ этом контексте практическую добавленную стоимость будет иметь деловой форум, который состоится накануне встречи лидеров. В фокусе внимания остается расширение связей в области культуры, которая является стержнем укрепления контактов между людьми, а в более широком смысле – взаимопонимания между народами России и стран АСЕАН. Диалог на высшем уровне важен и в контексте поступательного выстраивания широкого интеграционного контура в Евразии на базе ключевых региональных объединений – АСЕАН, ШОС

— На фоне торговых войн и новых американских тарифов многие страны АСЕАН пытаются диверсифицировать связи. Видит ли Россия окно возможностей для расширения торговли с регионом?

— Введение американских тарифов создало серьезные вызовы для ориентированных на экспорт предприятий стран АСЕАН. В этих условиях государства региона объективно заинтересованы в диверсификации рынков сбыта и внешнеэкономических связей, тогда как российские компании также продолжают поиск надежных партнеров и новых направлений для развития международного сотрудничества.

Нынешняя конъюнктура подталкивает обе стороны к более предметному и прагматичному диалогу. При этом перспективы дальнейшего роста взаимодействия не ограничиваются увеличением объемов торговли. Все больше компаний проявляют интерес к развитию промышленной кооперации, созданию совместных производств, локализации отдельных этапов производственных цепочек, обмену технологиями и инвестиционному сотрудничеству. Такой формат позволяет не только расширять товарооборот, но и выстраивать более устойчивые долгосрочные экономические связи.

Вместе с тем важно объективно говорить и о существующих барьерах. Среди них – логистические ограничения, необходимость дальнейшего развития механизмов взаиморасчетов в национальных валютах, вопросы взаимного признания стандартов и сертификации, а также требования по локализации продукции на отдельных рынках. Именно работа над устранением этих препятствий способна стать одним из ключевых факторов раскрытия потенциала сотрудничества между Россией и странами АСЕАН в ближайшие годы.

— Помимо традиционных товаров – пальмового масла, каучука, кофе и морепродуктов – какие новые категории продукции из АСЕАН Россия хотела бы видеть на своем рынке?

Индонезии, — Прежде всего, на первый план выходит продукция с более высокой добавленной стоимостью: готовые пищевые продукты и напитки, тропические фрукты в переработанном виде, бытовая химия. В условиях перестройки цепочек поставок наши импортеры обращают внимание на электронику и комплектующие, потребительскую технику, промышленные компоненты. Можно выделить также фармацевтику и медицинские изделия – качество продукции ряда производителей вполне соответствует требованиям российского рынка. Не следует забывать о таких позициях, как строительные материалы, мебель и продукция деревообработки, где страны АСЕАН традиционно сильны. Текстиль и готовая одежда из Вьетнама Камбоджи – еще одна перспективная ниша. Конечно, это не исчерпывающий перечень. Интерес российского бизнес-сообщества к региону Юго-Восточной Азии растет, поэтому соответствующая товарная номенклатура, представленная на отечественном рынке, несомненно, будет расширяться.

— В последние годы страны АСЕАН проявляют повышенный интерес к атомной энергетике. Может ли Россия стать одним из ключевых партнеров региона в строительстве АЭС и развитии мирного атома?

— Сотрудничество в области мирного атома и использования атомной энергии является одним из перспективных направлений взаимодействия России и АСЕАН, особенно с учетом растущего внимания государств региона к вопросам обеспечения энергетической безопасности, устойчивого развития и перехода к низкоуглеродной экономике. Они активно изучают возможности использования мирного атома как одного из инструментов обеспечения надежного и устойчивого энергоснабжения.

Лаоса и Филиппин. Россия обладает уникальным опытом и компетенциями в атомной отрасли – от строительства и эксплуатации атомных электростанций до развития передовых решений, подготовки кадров и применения ядерных технологий в медицине, сельском хозяйстве, промышленности и научных исследованиях. Активно наращиваем договорно-правовую базу в сфере мирного использования атомной энергии с государствами-членами АСЕАН. На сегодняшний день межправительственные соглашения заключены с Камбоджей, Вьетнамом, Индонезией и Мьянмой , а меморандумы о взаимопонимании подписаны с партнерами из Таиланда

Углубление двусторонней кооперации в атомной отрасли со странами региона служит прочной основой для расширения сотрудничества и по линии Россия-АСЕАН. За последний год нам удалось пройти значительный путь в развитии этого направления в рамках российско-асеановского диалога. Фактически мы заложили фундамент для системного взаимодействия. Был проведен ряд тематических семинаров и круглых столов с участием профильных экспертов, представителей госструктур и отраслевых организаций наших стран. Важным практическим шагом стало подписание меморандума о взаимопонимании между ГК " Росатом " и Центром АСЕАН по энергетике, который создал дополнительную институциональную основу для продвижения совместных инициатив. Кроме того, в настоящее время разрабатывается ряд проектов по линии Финансового фонда диалогового партнерства Россия-АСЕАН, направленных на развитие сотрудничества в области мирного атома, включая обмен наилучшими практиками, повышение осведомленности и укрепление кадрового потенциала.

Мы рассматриваем мирный атом как долгосрочное направление нашего партнерства с АСЕАН и готовы делиться российским опытом и технологиями для содействия устойчивому развитию и укреплению энергетической безопасности региона.

— Страны АСЕАН по-прежнему входят в число самых популярных направлений для российских туристов. Видит ли Россия потенциал для расширения прямого авиасообщения и создания новых туристических маршрутов с государствами региона?

— Туризм, будучи по своей сути одним из ключей к продвижению культурных и деловых связей, а также ускорению экономического роста, входит в число наиболее важных и динамично развивающихся направлений российско-асеановского диалогового партнерства. За 2025 год туробмен между нашими странами составил около 2,7-3 миллиона человек, фактически вернувшись к доковидным показателям. В последние месяцы определенное влияние на эту динамику, безусловно, оказывает кризис на Ближнем Востоке , но мы рассчитываем на сохранение положительного вектора в этой тенденции.

В январе состоялась уже пятая по счету встреча руководителей наших ведомств, ответственных за туризм. Тогда же был одобрен очередной рабочий план Россия-АСЕАН по сотрудничеству в этой отрасли на 2026-2030 годы. В документе зафиксированы задачи по наращиванию инвестиций для взаимного увеличения турпотока, развития соответствующих инициатив в сфере цифровизации и повышения квалификации профильных специалистов. Среди новых областей – углубление связанной с туризмом аналитической работы, продвижение устойчивых и инклюзивных турпродуктов, проработка новых природных и менее известных маршрутов, а также более долгосрочных поездок.

В настоящее время по линии финфонда нашего диалогового партнерства разрабатывается проект по развитию сотрудничества в сфере делового туризма, успешно проведен целый ряд курсов русского языка для туроператоров стран АСЕАН. Фиксируем заинтересованность государств ЮВА в расширении прямого авиасообщения. На сегодня лучше всего оно налажено с Таиландом – в прошлом году эту страну посетили около двух миллионов человек из различных городов России.

Увеличение количества регулярных и чартерных рейсов между Россией и Вьетнамом поспособствовало росту количества посетивших эту страну россиян с 232 тысяч человек в 2024 году до более чем 660 тысяч человек в 2025 году. Продолжается программа прямых рейсов Москва-Денпасар: в 2025 году пассажиропоток на маршруте вырос почти в четыре раза по сравнению с 2024 годом, достигнув почти 92 тысяч человек (за первые четыре месяца этого года им воспользовались более 33 тысяч пассажиров). Имеется успешный опыт организации прямого авиасообщения с Мьянмой по маршруту Новосибирск-Мандалай-Янгон. Возможность расширения географии полетов с Россией рассматривают некоторые другие страны.

Рассчитываем на дальнейшее развитие этого процесса. Безусловно, важным фактором является анализ экономической целесообразности, а также сохраняющаяся необходимость учитывать готовность партнеров гарантировать беспрепятственное возвращение российских воздушных судов в случае запросов от третьих сторон на их арест и задержание.

— В странах Юго-Восточной Азии резко выросла проблема мошеннических колл-центров и киберпреступности. Планирует ли Россия расширять сотрудничество с АСЕАН в сфере борьбы с этими вызовами?

— Сотрудничество в этой области вписано в широкий контекст нашего взаимодействия с АСЕАН по противодействию терроризму и транснациональной преступности. Мы регулярно проводим соответствующие совещания на уровне экспертов и старших должностных лиц. В прошлом году был утвержден профильный рабочий план на 2025-2028 годы, в котором, в частности, предусмотрена совместная работа по борьбе с криминальной активностью в онлайн-среде. Российская сторона на ежегодной основе организует курсы для сотрудников правоохранительных органов стран-членов ассоциации по линии ФСБ и МВД. В настоящее время завершается разработка тренингов по антинаркотической проблематике.

Исходим из того, что все подобные угрозы, включая онлайн-мошенничество и преступность в сфере информационно-коммуникативных технологий, тесно связаны между собой. Россия, к сожалению, тоже непосредственно сталкивается с этими проблемами. Борьба с интернет-криминалом все более прочно закрепляется в повестке дня регионального сотрудничества, включается в список приоритетных направлений в ключевых концептуальных документах АСЕАН.

Деятельность транснациональных мошеннических сетей и скам-центров в последние годы непосредственно затрагивает и государства Юго-Восточной Азии. Сформировавшиеся в регионе преступные сети сегодня действуют уже в глобальном масштабе, распространяя операции далеко за его пределы. Формируется обширная транснациональная криминальная архитектура – мошеннические схемы тесно переплетены с казино-бизнесом, теневыми расчетными механизмами и системами трансграничного отмывания средств. Зачастую речь идет не только о мошенничестве, но и о случаях торговли людьми, насилия и принудительного труда.

По разным оценкам, в такого рода операции в регионе вовлечены более 300 тысяч человек из нескольких десятков государств мира, а потери ЮВА только за 2024 год оценивались более чем в 23,5 миллиарда долларов США . Страны АСЕАН активно работают над выявлением используемых в этой деятельности объектов, проводят масштабные рейды, ведут расследования в отношении организаторов крупнейших сетей и связанной финансовой инфраструктуры.

Так как существенная часть подобных преступлений носит дистанционный и трансграничный характер, это объективно требует международного взаимодействия и обмена информацией. Поэтому будем продолжать работу над дальнейшим укреплением профильного сотрудничества со странами АСЕАН в целях защиты граждан, пресечения деятельности трансграничных преступных сетей и формирования более безопасной и устойчивой цифровой среды.

— Председателем АСЕАН в 2026 году являются Филиппины – страна, которая поддерживает тесные отношения с США. Насколько это влияет на диалог России с АСЕАН?

— АСЕАН представляет собой объединение с диверсифицированным составом участников. Каждая страна по-своему уникальна, разнятся их системы внутригосударственного устройства, внешнеполитические приоритеты и курсы. Однако неизменным "жизненным ориентиром" Ассоциации остается принцип консенсуса, на основе которого вырабатывается асеановская повестка дня. Общими для всех 11 государств являются и ключевые документы стратегического планирования, такие как "Видение Сообщества АСЕАН до 2045 года ". Если говорить о связях России и Филиппин, то они имеют давнюю историю и прошли проверку временем. В этом году мы отметили 50-летие дипломатических отношений. Программа празднования очень обширна. Сергей Лавров в недавно опубликованной в связи с юбилеем статье назвал наше взаимодействие "дружбой через океан и время". Действительно, мы укрепляем наше двустороннее сотрудничество на основе равенства, прагматизма и взаимного уважения. В этой же парадигме выстраиваем работу с Манилой и в рамках АСЕАН. Мы воспринимаем Юго-Восточную Азию как дружественное пространство позитивного соразвития. На фоне текущей геополитической турбулентности большинство участников объединения придерживаются взвешенного и конструктивного подхода к выстраиванию международных отношений. Наша страна в свою очередь готова к созидательной работе со всеми государствами ассоциации, видим вполне реалистичные перспективы продвижения российско-асеановского сотрудничества по многим направлениям.

Россия активно участвует в поддержании региональной архитектуры стабильности и безопасности, фундаментом которой был и остается принцип асеаноцентричности. С тревогой наблюдаем, как в этой части света с подачи западных игроков сейчас происходит опасное накопление конфликтного потенциала. Устойчивый характер приобретает линия на милитаризацию Азиатско-Тихоокеанского региона с закреплением на его поле НАТО . Под эти задачи формируются узкоформатные военно-политические механизмы, куда пытаются затягивать и некоторые страны АСЕАН. Происходит активная накачка региона западным вооружением. Вызывает обеспокоенность процесс ремилитаризации Японии

В свою очередь Россия нацелена на продвижение объединительной повестки дня, налаживание равноправного сотрудничества с заинтересованными партнерами как в Юго-Восточной Азии, так и по широкому евразийскому контуру. Исходим из того, что стабильность в Евразии необходима для устойчивости зарождающегося нового многополярного миропорядка. Именно поэтому мы выступаем за создание архитектуры равной и неделимой безопасности с участием всех евразийских государств и объединений, готовых к взаимодействию. Важную роль в этом списке, несомненно, занимает АСЕАН.