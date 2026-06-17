Рейтинг@Mail.ru
Владельцы британской яхты попросили не раздувать инцидент в Ла-Манше - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:17 17.06.2026 (обновлено: 23:18 17.06.2026)
Владельцы британской яхты попросили не раздувать инцидент в Ла-Манше

Владельцы яхты, приблизившейся к фрегату России, попросили не раздувать инцидент

© РИА Новости / Василий Батанов | Перейти в медиабанкФрегат "Адмирал Григорович"
Фрегат Адмирал Григорович - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в медиабанк
Фрегат "Адмирал Григорович". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британская яхта Bright Future приблизилась на 150 метров к российскому фрегату «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш.
  • Экипаж фрегата предпринял упредительную стрельбу и пытался связаться с яхтой, но ответа не было.
  • Владельцы яхты попросили не раздувать инцидент и заявили, что не хотят «третьей мировой».
ЛОНДОН, 17 июн - РИА Новости. Владельцы британской яхты, приблизившейся к российскому фрегату "Адмирал Григорович" в проливе Ла-Манш, попросили не раздувать инцидент и заявили, что не хотят "третьей мировой".
Ранее в российском министерстве обороны сообщили, что яхта под британским флагом в Ла-Манше, приблизившаяся на 150 метров к российскому фрегату "Адмирал Григорович", прекратила опасное сближение только после упредительной стрельбы.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Захарова оценила действия "Адмирала Григоровича" в инциденте с яхтой
Вчера, 10:21
Как отмечает газета Guardian, яхта принадлежит 70-летнему Алану Келви и его жене, 69-летней Джейн Келви.
"Мы просто не хотим, чтобы это раздулось до предела. Мы не хотим, чтобы из-за этого началась третья мировая война", - заявила Джейн изданию.
Она призвала других яхтсменов не бояться проходить через Ла-Манш.
"Мы часто пересекаем Ла-Манш, это не стоит превращать в большой инцидент", - добавила она.
Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" в проливе Ла-Манш несколько раз пытался вызвать на связь гражданскую парусную яхту Bright Future под флагом Великобритании, но ответа не было. В МО РФ подчеркнули, что судно следовало под двигателями опасным курсом на сближение с российским кораблем. Экипаж фрегата в отношении яхты под британским флагом действовал в строгом соответствии с международными правилами судоходства и принял все необходимые меры для предотвращения инцидента, сообщило министерство обороны России.
Сторожевой корабль Адмирал Григорович - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
"Это нападение". На Западе забили тревогу после случившегося в Ла-Манше
Вчера, 15:34
 
В миреЛа-МаншРоссияВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала