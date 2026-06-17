Владельцы британской яхты попросили не раздувать инцидент в Ла-Манше

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Британская яхта Bright Future приблизилась на 150 метров к российскому фрегату «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш.
- Экипаж фрегата предпринял упредительную стрельбу и пытался связаться с яхтой, но ответа не было.
- Владельцы яхты попросили не раздувать инцидент и заявили, что не хотят «третьей мировой».
ЛОНДОН, 17 июн - РИА Новости. Владельцы британской яхты, приблизившейся к российскому фрегату "Адмирал Григорович" в проливе Ла-Манш, попросили не раздувать инцидент и заявили, что не хотят "третьей мировой".
Ранее в российском министерстве обороны сообщили, что яхта под британским флагом в Ла-Манше, приблизившаяся на 150 метров к российскому фрегату "Адмирал Григорович", прекратила опасное сближение только после упредительной стрельбы.
Как отмечает газета Guardian, яхта принадлежит 70-летнему Алану Келви и его жене, 69-летней Джейн Келви.
"Мы просто не хотим, чтобы это раздулось до предела. Мы не хотим, чтобы из-за этого началась третья мировая война", - заявила Джейн изданию.
Она призвала других яхтсменов не бояться проходить через Ла-Манш.
"Мы часто пересекаем Ла-Манш, это не стоит превращать в большой инцидент", - добавила она.
Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" в проливе Ла-Манш несколько раз пытался вызвать на связь гражданскую парусную яхту Bright Future под флагом Великобритании, но ответа не было. В МО РФ подчеркнули, что судно следовало под двигателями опасным курсом на сближение с российским кораблем. Экипаж фрегата в отношении яхты под британским флагом действовал в строгом соответствии с международными правилами судоходства и принял все необходимые меры для предотвращения инцидента, сообщило министерство обороны России.