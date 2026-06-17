Владельцы британской яхты попросили не раздувать инцидент в Ла-Манше

Краткий пересказ от РИА ИИ Британская яхта Bright Future приблизилась на 150 метров к российскому фрегату «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш.

Экипаж фрегата предпринял упредительную стрельбу и пытался связаться с яхтой, но ответа не было.

Владельцы яхты попросили не раздувать инцидент и заявили, что не хотят «третьей мировой».

ЛОНДОН, 17 июн - РИА Новости. Владельцы британской яхты, приблизившейся к российскому фрегату "Адмирал Григорович" в проливе Ла-Манш, попросили не раздувать инцидент и заявили, что не хотят "третьей мировой".

Ранее в российском министерстве обороны сообщили, что яхта под британским флагом в Ла-Манше , приблизившаяся на 150 метров к российскому фрегату "Адмирал Григорович", прекратила опасное сближение только после упредительной стрельбы.

Как отмечает газета Guardian , яхта принадлежит 70-летнему Алану Келви и его жене, 69-летней Джейн Келви.

"Мы просто не хотим, чтобы это раздулось до предела. Мы не хотим, чтобы из-за этого началась третья мировая война", - заявила Джейн изданию.

Она призвала других яхтсменов не бояться проходить через Ла-Манш.

"Мы часто пересекаем Ла-Манш, это не стоит превращать в большой инцидент", - добавила она.