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Врач рассказала, сколько ягод можно съесть за один раз - РИА Новости, 17.06.2026
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15:00 17.06.2026
Врач рассказала, сколько ягод можно съесть за один раз

Диетолог Дианова: безопасная порция ягод составляет 150-200 граммов

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкКлубника
Клубника - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, что употребление большого количества ягод за один прием пищи может навредить организму.
  • Безопасная порция ягод составляет 150 граммов для женщин и максимум 200 граммов для мужчин.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ягоды могут навредить организму, если съесть их слишком много за один прием пищи, рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог, исполнительный директор АНО НИЦ "Здоровое питание" Нурия Дианова.
"Все упирается всегда в дозу, то есть сколько мы съедим за один прием пищи. Есть норма, и ее нельзя превышать", - сказала Дианова 360.ru.
По словам врача, безопасная порция составляет 150 граммов ягод для женщин и максимум 200 граммов для мужчин. Также она добавила, что если съесть больше, содержащиеся в ягодах фруктоза, клетчатка и кислоты могут спровоцировать дискомфорт в желудке. Врач посоветовала покупать ягоды небольшими порциями и не пытаться съесть за раз весь килограмм.
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