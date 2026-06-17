Врач рассказала, сколько ягод можно съесть за один раз

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ягоды могут навредить организму, если съесть их слишком много за один прием пищи, рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог, исполнительный директор АНО НИЦ "Здоровое питание" Нурия Дианова.

По словам врача, безопасная порция составляет 150 граммов ягод для женщин и максимум 200 граммов для мужчин. Также она добавила, что если съесть больше, содержащиеся в ягодах фруктоза, клетчатка и кислоты могут спровоцировать дискомфорт в желудке. Врач посоветовала покупать ягоды небольшими порциями и не пытаться съесть за раз весь килограмм.