В Сумской области прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Ахтырка Сумской области на севере Украины прогремел взрыв.
- В Сумской области звучал сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в среду вечером в городе Ахтырка в Сумской области на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Ахтырке был слышен взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.