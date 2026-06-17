Памфилова представила логотип выборов в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель ЦИК России Элла Памфилова презентовала логотип избирательной кампании по выборам в Госдуму.

Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на заседании в среду презентовала логотип избирательной кампании по выборам в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости.

Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Ранее глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

На заседании ЦИК в среду Памфилова презентовала логотип кампании по выборам в Госдуму, которые пройдут в три дня - с 18 по 20 сентября 2026 года.