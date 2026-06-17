Минобороны, ФСБ и ЦИК сочли возможным проведение выборов в новых регионах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ЦИК, Минобороны, ФСБ и главы субъектов решили, что проведение выборов депутатов Госдумы в воссоединенных регионах в период действия военного положения возможно.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Профильные ведомства и главы субъектов сочли проведение выборов депутатов Госдумы в новых регионах во время военного положения возможным, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
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"Буквально сегодня сверяли свои позиции с Минобороны России, ФСБ России, получены позиции высших должностных лиц Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. <...> Они единогласно высказались за то, что проведение выборов депутатов Государственной думы на территории воссоединенных субъектов в период действия военного положения является возможным", — сказала она.
Будет сделано все, чтобы люди в полной мере реализовали избирательные права, подчеркнула Памфилова.
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"Россия даже в этих агрессивных внешнеполитических условиях решительно настроена выборы проводить", — добавила глава ЦИК.
Выборы в Госдуму назначены на 20 сентября. Президент Владимир Путин назвал их важнейшим внутриполитическим событием страны. Всего пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.