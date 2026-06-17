Минобороны, ФСБ и ЦИК сочли возможным проведение выборов в новых регионах

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"Буквально сегодня сверяли свои позиции с Минобороны России, ФСБ России, получены позиции высших должностных лиц Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. <...> Они единогласно высказались за то, что проведение выборов депутатов Государственной думы на территории воссоединенных субъектов в период действия военного положения является возможным", — сказала она.