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Минобороны, ФСБ и ЦИК сочли возможным проведение выборов в новых регионах - РИА Новости, 17.06.2026
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15:22 17.06.2026 (обновлено: 16:00 17.06.2026)
Минобороны, ФСБ и ЦИК сочли возможным проведение выборов в новых регионах

Памфилова: ЦИК и МО решили, что проведение выборов в новых регионах возможно

© РИА Новости / Мария Сибирякова | Перейти в медиабанкМобильные урны для голосования
Мобильные урны для голосования - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Мария Сибирякова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЦИК, Минобороны, ФСБ и главы субъектов решили, что проведение выборов депутатов Госдумы в воссоединенных регионах в период действия военного положения возможно.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Профильные ведомства и главы субъектов сочли проведение выборов депутатов Госдумы в новых регионах во время военного положения возможным, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
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"Буквально сегодня сверяли свои позиции с Минобороны России, ФСБ России, получены позиции высших должностных лиц Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. <...> Они единогласно высказались за то, что проведение выборов депутатов Государственной думы на территории воссоединенных субъектов в период действия военного положения является возможным", — сказала она.

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Будет сделано все, чтобы люди в полной мере реализовали избирательные права, подчеркнула Памфилова.
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"Россия даже в этих агрессивных внешнеполитических условиях решительно настроена выборы проводить", — добавила глава ЦИК.
Выборы в Госдуму назначены на 20 сентября. Президент Владимир Путин назвал их важнейшим внутриполитическим событием страны. Всего пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
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