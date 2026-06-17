Рейтинг@Mail.ru
Памфилова объявила о начале полномасштабной избирательной кампании - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
 
15:20 17.06.2026
Памфилова объявила о начале полномасштабной избирательной кампании

Памфилова: Россия вступает в полномасштабную избирательную кампанию

© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК Российской ФедерацииПредседатель ЦИК России Элла Памфилова
Председатель ЦИК России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК Российской Федерации
Председатель ЦИК России Элла Памфилова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия вступает в полномасштабную избирательную кампанию, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
  • Выборы депутатов Госдумы девятого созыва назначены на 20 сентября 2026 года.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия вступает в полномасштабную избирательную кампанию, объявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года.
«
"Мы вступаем в полномасштабную избирательную кампанию", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
Ранее глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Путин: жители новых регионов впервые примут участие в выборах в Госдуму
21 апреля, 15:14
 
Выборы в Государственную думуПолитикаРоссияЭлла ПамфиловаВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала