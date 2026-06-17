Памфилова объявила о начале полномасштабной избирательной кампании

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия вступает в полномасштабную избирательную кампанию, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
- Выборы депутатов Госдумы девятого созыва назначены на 20 сентября 2026 года.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия вступает в полномасштабную избирательную кампанию, объявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года.
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"Мы вступаем в полномасштабную избирательную кампанию", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
Ранее глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.