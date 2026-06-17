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ВТБ обеспечил регистрацию биометрии для 30 направлений Пулково - РИА Новости, 17.06.2026
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16:01 17.06.2026
ВТБ обеспечил регистрацию биометрии для 30 направлений Пулково

ВТБ обеспечил регистрацию биометрии для пассажиров 30 направлений Пулково

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтенд компании "VTB"
Стенд компании VTB - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Из Пулково можно улететь по биометрии через сервис "МИГОМ" от "Центра биометрических технологий" (ЦБТ) в более чем 30 направлений по России, сообщает пресс-служба ВТБ.
Банк обеспечивает возможность регистрации биометрии непосредственно в зале вылета аэропорта.
Рейсы с опцией биометрической идентификации выполняют авиакомпании "Россия" и "Аэрофлот". Пассажиры могут пройти предполетные формальности и попасть на борт самолета при вылете из Пулково по следующим внутренним направлениям: в Москву (Шереметьево, Внуково), Архангельск, Владивосток, Волгоград, Горно-Алтайск, Грозный, Геленджик, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Кировск, Краснодар, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь, Пензу, Самару, Сочи, Сургут, Сыктывкар, Тюмень, Уфу и Челябинск.
В первые дни работы сервиса "МИГОМ" в Пулково на стенде ВТБ в зале вылета, а также на площадке ПМЭФ-2026 сдали биометрию несколько сотен пассажиров и участников форума. Среди них - 38% женщины, 62% – мужчины. Основная доля зарегистрировавших биометрию – россияне экономически активного возраста (30-45 лет).
"Биометрия активно развивается во всех областях, и мы поддерживаем запуск фаст-трека в аэропортах по биометрии. Клиенты хотят летать и путешествовать комфортно. И наша задача – максимально быстро масштабировать биометрические сервисы во всех аэропортах, а в последствии и – и на других видах транспорта", – заявила первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.
Полеты по биометрии запустились в Пулково и Шереметьево 1 июня в преддверии ПМЭФ–2026 при поддержке ВТБ. Эксперимент по использованию биометрической идентификации при проведении предполетных проверок продлится до 1 апреля 2027 года. ЦБТ уже получил несколько запросов от аэропортов, желающих присоединиться к сервису.
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