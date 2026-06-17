В ДНР четыре мирных жителя пострадали в среду из-за атак ударных дронов ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Четыре мирных жителя ДНР пострадали из-за атак ударных дронов ВСУ.
- Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Четыре мирных жителя ДНР пострадали в среду из-за атак ударных дронов ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин.
Глава региона уточнил, что на трассе Донецк - Мариуполь у поворота в селе Березовое ранения средней степени тяжести получил мужчина; в Петровском районе Донецка пострадал мужчина; в Волновахе пострадали двое.
"Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь", - добавил Пушилин.
Глава региона также сообщил о повреждениях, нанесенных атаками со стороны ВСУ.
В Сумской области прогремел взрыв
Вчера, 22:07