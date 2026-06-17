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В ДНР четыре мирных жителя пострадали в среду из-за атак ударных дронов ВСУ - РИА Новости, 17.06.2026
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В ДНР четыре мирных жителя пострадали в среду из-за атак ударных дронов ВСУ

Пушилин: в ДНР 4 мирных жителя пострадали в среду из-за атак ударных дронов ВСУ

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Четыре мирных жителя ДНР пострадали из-за атак ударных дронов ВСУ.
  • Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Четыре мирных жителя ДНР пострадали в среду из-за атак ударных дронов ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"Четыре мирных жителя республики пострадали сегодня из-за атак ударных дронов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - написал Пушилин в канале на платформе "Макс".
Глава региона уточнил, что на трассе Донецк - Мариуполь у поворота в селе Березовое ранения средней степени тяжести получил мужчина; в Петровском районе Донецка пострадал мужчина; в Волновахе пострадали двое.
"Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь", - добавил Пушилин.
Глава региона также сообщил о повреждениях, нанесенных атаками со стороны ВСУ.
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