ВСУ намеренно атаковали автобус в Брянской области, заявил посол в Минске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что атака на автобус в Брянской области была совершена украинскими боевиками осознанно и намеренно.
- По сообщению губернатора Брянской области, из-за атаки погибла женщина, ранены семь человек, в том числе пятеро детей.
МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Бесчеловечный акт терроризма в Брянской области, где был атакован автобус, совершен украинскими боевиками осознанно и намеренно, заявил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.
Как сообщил ранее в среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным Минздрава РФ, ранены семь человек, в том числе пятеро детей, им оказывается помощь.
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"Хочу обратить внимание, что этот бесчеловечный акт терроризма был совершен украинскими боевиками совершенно осознанно, намеренно" - приводятся слова Грызлова в Telegram-канале российского посольства.
Он подчеркнул, что теракт показал истинное лицо киевского режима. "Они военные преступники – начиная с человека, который управлял беспилотником, и заканчивая всей верхушкой", - отметил Грызлов.