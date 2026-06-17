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ВСУ намеренно атаковали автобус в Брянской области, заявил посол в Минске - РИА Новости, 17.06.2026
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15:07 17.06.2026 (обновлено: 16:01 17.06.2026)
ВСУ намеренно атаковали автобус в Брянской области, заявил посол в Минске

Посол Грызлов: ВСУ осознанно атаковали автобус в Брянской области

© Фото : Егор Ковальчук/MAXПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : Егор Ковальчук/MAX
Последствия удара по автобусу в Брянской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что атака на автобус в Брянской области была совершена украинскими боевиками осознанно и намеренно.
  • По сообщению губернатора Брянской области, из-за атаки погибла женщина, ранены семь человек, в том числе пятеро детей.
МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Бесчеловечный акт терроризма в Брянской области, где был атакован автобус, совершен украинскими боевиками осознанно и намеренно, заявил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.
Как сообщил ранее в среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным Минздрава РФ, ранены семь человек, в том числе пятеро детей, им оказывается помощь.
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"Хочу обратить внимание, что этот бесчеловечный акт терроризма был совершен украинскими боевиками совершенно осознанно, намеренно" - приводятся слова Грызлова в Telegram-канале российского посольства.
Он подчеркнул, что теракт показал истинное лицо киевского режима. "Они военные преступники – начиная с человека, который управлял беспилотником, и заканчивая всей верхушкой", - отметил Грызлов.
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