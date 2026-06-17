ВСУ намеренно атаковали автобус в Брянской области, заявил посол в Минске

МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Бесчеловечный акт терроризма в Брянской области, где был атакован автобус, совершен украинскими боевиками осознанно и намеренно, заявил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.

Он подчеркнул, что теракт показал истинное лицо киевского режима. "Они военные преступники – начиная с человека, который управлял беспилотником, и заканчивая всей верхушкой", - отметил Грызлов.