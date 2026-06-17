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Значительная часть Запорожской области осталась без света из-за атак ВСУ - РИА Новости, 17.06.2026
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09:22 17.06.2026 (обновлено: 09:30 17.06.2026)
Значительная часть Запорожской области осталась без света из-за атак ВСУ

Балицкий: часть Запорожской области осталась без света из-за атак ВСУ

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВысоковольтные ЛЭП
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© РИА Новости / Илья Наймушин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отключения электроэнергии из-за атак ВСУ затронули значительную часть Запорожской области.
  • Объекты критической инфраструктуры переведены на резервные источники электропитания.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Отключения электроэнергии из-за атак ВСУ затронули значительную часть Запорожской области, идут восстановительные работы, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«
"На территории Запорожской области продолжаются ремонтно-восстановительные работы для стабилизации напряжения в сетях электроснабжения, поврежденных в результате атак противника. Отключения затронули значительную часть региона", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, объекты критической инфраструктуры переведены на резервные источники электропитания.
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