Значительная часть Запорожской области осталась без света из-за атак ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Отключения электроэнергии из-за атак ВСУ затронули значительную часть Запорожской области.
- Объекты критической инфраструктуры переведены на резервные источники электропитания.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Отключения электроэнергии из-за атак ВСУ затронули значительную часть Запорожской области, идут восстановительные работы, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
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"На территории Запорожской области продолжаются ремонтно-восстановительные работы для стабилизации напряжения в сетях электроснабжения, поврежденных в результате атак противника. Отключения затронули значительную часть региона", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, объекты критической инфраструктуры переведены на резервные источники электропитания.