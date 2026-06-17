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Дивизия "Севера" сбила более 70 БПЛА ВСУ за первую половину июня - РИА Новости, 17.06.2026
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07:32 17.06.2026
Дивизия "Севера" сбила более 70 БПЛА ВСУ за первую половину июня

ВС России уничтожили более 70 украинских БПЛА в Харьковской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Личный состав 71-й гвардейской дивизии группировки войск «Север» за первую половину июня ликвидировал в Харьковской области более 70 беспилотников ВСУ.
  • Беспилотники противника поражались дистанционным подрывом, тараном и сбросами с FPV-дронов, а в ночное время использовалась техника с тепловизионными камерами.
  • Высокие показатели уничтожения техники противника объясняются слаженной работой подразделений, постоянной подготовкой личного состава и детальным изучением характеристик украинских дронов.
БЕЛГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Личный состав 71-й гвардейской дивизии группировки войск "Север" за первую половину июня ликвидировали в Харьковской области более 70 беспилотников ВСУ, используя методы тарана и дистанционного подрыва, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным Сват.
"В ходе боевых дежурств расчетов БпС противовоздушной обороны, пунктов воздушного наблюдения и стрелков групп прикрытия (мобильных огневых групп) 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск "Север" за первые две недели июня было уничтожено более 70 беспилотников различных типов ВСУ в Харьковской области, в том числе более 45 типа "Баба-яга", - сказал Сват.
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По его словам, беспилотники противника поражались дистанционным подрывом, тараном и сбросами с FPV-дронов с осколочно-фугасной боевой частью, а в ночное время использовалась техника с тепловизионными камерами.
Собеседник агентства отметил, что значительная часть беспилотников ликвидируется в небе над Харьковской областью или в буферной зоне. Высокие показатели уничтожения техники противника он объяснил слаженной работой подразделений, постоянной подготовкой личного состава и детальным изучением характеристик украинских дронов. Командир подчеркнул, что опытные бойцы регулярно делятся навыками с молодыми военнослужащими для повышения эффективности боя.
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