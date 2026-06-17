Краткий пересказ от РИА ИИ Личный состав 71-й гвардейской дивизии группировки войск «Север» за первую половину июня ликвидировал в Харьковской области более 70 беспилотников ВСУ.

Беспилотники противника поражались дистанционным подрывом, тараном и сбросами с FPV-дронов, а в ночное время использовалась техника с тепловизионными камерами.

Высокие показатели уничтожения техники противника объясняются слаженной работой подразделений, постоянной подготовкой личного состава и детальным изучением характеристик украинских дронов.

БЕЛГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Личный состав 71-й гвардейской дивизии группировки войск "Север" за первую половину июня ликвидировали в Харьковской области более 70 беспилотников ВСУ, используя методы тарана и дистанционного подрыва, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным Сват.

"В ходе боевых дежурств расчетов БпС противовоздушной обороны, пунктов воздушного наблюдения и стрелков групп прикрытия (мобильных огневых групп) 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск "Север" за первые две недели июня было уничтожено более 70 беспилотников различных типов ВСУ Харьковской области , в том числе более 45 типа "Баба-яга", - сказал Сват.

По его словам, беспилотники противника поражались дистанционным подрывом, тараном и сбросами с FPV-дронов с осколочно-фугасной боевой частью, а в ночное время использовалась техника с тепловизионными камерами.