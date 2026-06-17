Краткий пересказ от РИА ИИ Боевики ВСУ перестали использовать классические мины-растяжки при отходе с позиций.

ВСУ занимается дистанционным минированием с помощью беспилотников.

ВСУ активно используют разведывательные средства и беспилотные системы, чтобы компенсировать нехватку личного состава.

ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Боевики ВСУ перестали использовать классические мины-растяжки при отходе с позиций и занимаются дистанционным минированием с помощью беспилотников, рассказал РИА Новости военнослужащий 40-й гвардейской бригады соединения морской пехоты в составе группировки "Восток" с позывным Китаец.

"Раньше было такое, что ВСУ при уходе со своих позиций все минировали, ставили растяжки. Сейчас они этим не занимаются", – рассказал собеседник агентства.

Военнослужащий связывает это с изменением тактики противника и широким применением беспилотников для дистанционного минирования.

"У них просто прилетает БПЛА с определенным весом – самодельные мины, которые выводят из строя пехоту", – сообщил морпех.