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ВСУ перестали использовать мины-растяжки, рассказал российский морпех - РИА Новости, 17.06.2026
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ВСУ перестали использовать мины-растяжки, рассказал российский морпех

РИА Новости: ВСУ перестали использовать классические мины-растяжки при отходе

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО
Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Боевики ВСУ перестали использовать классические мины-растяжки при отходе с позиций.
  • ВСУ занимается дистанционным минированием с помощью беспилотников.
  • ВСУ активно используют разведывательные средства и беспилотные системы, чтобы компенсировать нехватку личного состава.
ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Боевики ВСУ перестали использовать классические мины-растяжки при отходе с позиций и занимаются дистанционным минированием с помощью беспилотников, рассказал РИА Новости военнослужащий 40-й гвардейской бригады соединения морской пехоты в составе группировки "Восток" с позывным Китаец.
"Раньше было такое, что ВСУ при уходе со своих позиций все минировали, ставили растяжки. Сейчас они этим не занимаются", – рассказал собеседник агентства.
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Военнослужащий связывает это с изменением тактики противника и широким применением беспилотников для дистанционного минирования.
"У них просто прилетает БПЛА с определенным весом – самодельные мины, которые выводят из строя пехоту", – сообщил морпех.
Китаец также отметил, что ВСУ активно используют разведывательные средства и стремятся компенсировать нехватку личного состава применением беспилотных систем.
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